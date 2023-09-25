AC/DC'nin Solisti Dave Evans Ulusal Radyo'ya Konuk Oluyor

Ulusal Radyo'da AC/DC rüzgarı esecek! Tüm dünyada büyük bir haryran kitlesine sahip ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin kurucu solisti Dave Evans ve grubun yine dünyaca ünlü menajeri Don Kerry, Uğur Atis'in konukları oluyor.

Dave Evans Ulusal Radyo'da Müzikseverlerle Buluşacak!

AC/DC'nin çok sevilen solisti Dave Evans, bugün (25 Eylül Pazartesi) saat 17.00'de Ulusal Radyo'da Uğur Atis'le Ayaküstü Bir Şeyler / Akustik programına konuk olacak.

AC/DC'nin yanı sıra Shakira ve Justin Bieber gibi yıldız isimlerin de menajerliğini yapan Don Kerry de Ulusal Radyo'daki keyifli sohbette yer alacak.

Ulusal Radyo'yu İstanbul'da 100.08, Kocaeli'de 91.3, Bursa'da 104.8, Balıkesir Körfez'de 101.0, Yalova'da 100.8 frekansından dinleyebilirsiniz.

Dave Evans Atatürk'e Övgüler Dizmişti

Yunanistan'da düzenlenecek konser öncesi Türkiye’de bulunan AC/DC'nin solisti Dave Evans, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki tarihi yerleri gezmişti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen ve İstanbul'dan adete büyülenen Evans, Mustafa Kemal Atatürk hakkında da övgü dolu sözler söylemişti. Evans, "Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu. Gerçekten büyük bir lider. " dedi.