Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremleri hasarsız atlattı

Alkan, tümülüslerin içinde beşik ve tekne şeklinde yapılmış iki lahit bulunduğunu ifade ederek, düzgün kesme taşlardan yapılan Sofraz tümülüslerinin korunaklı bir şekilde günümüze ulaştığını dile getirdi.

Sofraz tümülüslerini yılda yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Diğer ören yerlerimize uzak olması nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz az. Fakat uzakta olmasına rağmen yine de 5 bin ziyaretçi geliyor. Depremde herhangi bir etkilenme olmadı. Roma mimarisi ve çok korunaklı. Döneminde sağlam yapıldığı için depremde herhangi bir zarar görmedi."

Kaynak: AA