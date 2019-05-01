Tiyatro sahnesinin kapılarını kadınlara açan ilk Türk kadın tiyatrocu Afife Jale anısına ödül töreni düzenlendi. "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" 23. kez sahiplerini buldu

Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, sahiplerine kavuştu.



İlk Türk kadın tiyatrocu Afife Jale anısına düzenlenen ödül töreni oldukça görkemli geçti. Sezonda öne çıkan performanslar ve Türk tiyatrosuna emek veren isimler toplam 16 dalda verilen ödüllerle onurlandırıldı.



Ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu, tiyatromuzun yetenekli ve sevilen isimleri Ahu Türkpençe ile Alican Yücesoy üstlendi.



33 jüri üyesinin, sezon boyu izlediği 176 oyun arasından yaptığı değerlendirmeler sonucu "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Fotoğraf 51" oyunundaki performansıyla Funda Eryiğit'in "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü de "Dünyada Karşılaşmış Gibi" oyunundaki performansıyla Öner Erkan'ın oldu.





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