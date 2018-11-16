Herkesin kendisinde olmasını istediği bir alışkanlığı var. Kitap okumayı çok seven 62 yaşındaki Afife Küçükbenli Kayseri'de yaşıyor. Küçükbenli ev işlerini yaparken kitap okumayı da ihmal etmiyor,Türk edebiyatı klasiklerinin yanı sıra Rus, Alman ve Fransız edebiyatı da okuyor.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemedi ama kitapları biran olsun yanından ayırmadı.



62 yaşındaki Afife Küçükbenli, hem ev ve köy işlerini yapıyor hem de kendisine yeni dünyaların kapılarını açan kitaplarını okuyor.



Çocukluğundan beri içinde olan kitap okuma aşkı hiç bitmedi.



Kitapların bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Küçükbenli, Türk edebiyatının yanı sıra Rus, Alman ve Fransız edebiyatı da okuyor.



62 yaşındaki Afife Küçükbenli, çevresindeki insanların doğum günlerinde onlara kitap hediye ettiğini de sözlerine ekledi.



ulusal.com.tr

