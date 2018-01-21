Ağaç ve bitkiler, Ressam Birsen İğci Saltık'ın fırçasıyla renk buldu. Saltık, kendisine has çizimleriyle ağaç katliamlarına dikkat çekmek için resmettiği figürleri sergiye çıkardı. Saltık, 23 Ocak'a kadar Çankaya Belediye Sanat Galerisi'nde açık olacak "Yaşam Ağacı Ormanı" sergisine sanatseverleri davet etti.

Ressam Birsen İğci Saltık, Çankaya Belediye Sanat Galerisi'nde dikkat çeken bir resim sergisi açtı.



Kendisine has çizimler yapan Saltık, sergiyi ağaç katliamlarına dikkat çekmek için açtığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan Saltık, sanatın piyasacı anlayış tarafından teslim alınmak istendiğini söyledi.



Saltık, adına "Yaşam Ağacı Ormanı" verdiği serginin 23 Ocak'a kadar sanatseverlere açık olduğunu söyledi.







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