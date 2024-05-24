Ahad Saadi Türkiye-İran dostluğunu Sanat Hayatı'nda anlatacak

Zafer Bilgin’in sunduğu Sanat Hayatı’nda bu hafta İranlı sanatçı Ahad Saadi konuk olacak ve İran-Türkiye dostluğunu anlatacak.

Ahad Saadi Türkiye-İran dostluğunu Sanat Hayatı'nda anlatacak
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Yakın zamanda Cumhurbaşkanını kazada yitiren İran ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluk, iki kültür arasındaki benzerlikler ve yazgı birliği, sanatsal ve kültürel ilişkiler, İran ve Türkiye’nin tarih boyunca birbirine olan etkileşimi, İran’ın büyük devletler tarafından hedef alınmasını asıl nedeni, Ahad Saadi’nin fırçası ateş ve boyası kumaş, sanatı ve sanata yaklaşımı Sanat Hayatı’nda bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Ahad Saadi’nin konuk olduğu Sanat Hayatı Cumartesi günü saat 16:00’da Ulusal Kanal’da ekrana gelecek.

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