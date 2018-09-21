"İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nde Roma döneminde olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek. Kütahya'da bulunan antik kentte projenin hayata geçirilmesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Aizanoi Antik Kenti ya da İkinci Efes.



Antik kent Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor.



2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen antik kentinde turizme açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Daha önce Alman arkeologların yaptığı kazı çalışmalarını 2011 devr alan Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmalarını da tamamlandı.



Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, antik kentteki yaşama dair önemli bulgular elde ettiklerini anlattı.



Antik kentteki çalışmalara bu yıl haziran ayında başladı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda öğrenciler ve akademisyenlerden oluşan 35 kişilik uzman ekip ile işçilerden 55 kişi görev yaptı.



Bölgenin turizme katılması için de özel bir proje hazırlandı. Aizanoi Penkalas Projesi ile Roma döneminde olduğu gibi antik kentte kayıklar yüzdürülecek.



Antik kentteki geçmiş yaşamın canlandırılması ve bölgeye yerli ve yabancı turist akışı sağlanması hedefleniyor.



Projenin maliyeti ise 6 milyon lira civarında. Ziyaretçilerin bu proje sayesinde Antik Çağ'da olduğu gibi kayıkla tarihi bir gezinti yapabilecek.





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