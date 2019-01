Atatürk Kültür Evi (AKE) Köln, kültürel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 5- 6 Ocak 2019 tarihleri arasında Köln ve Frankfurt’ta düzenledikleri tiyatro etkinliklerinde, tiyatro sanatçılarından, Altan Erkekli & Veysel Diker’in sahne aldığı ’’ Şifa Niyetine- Anılar ve Türkülerle 2 Perde’’ adlı müzikli gösteri izleyicilerden büyük beğeni aldı.

MEHMET ÖZAYDIN / KÖLN

Köln Halk Tiyatrosunda yapılan gösteride salon tamamen doldu. 2 perde’den oluşan gösteride, Altan Erkekli’nin anılarından anlatımı, müzik ekibinin muntazam sazları eşliğinde, Veysel Diker’in seslendirdiği; ‘Edirne’den, Diyarbakıra kadar’, tüm Anadoluyu kapsayan türküler, Atatürk’ün sevdiği türküler, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.Gösteri sonunda AKE Başkanıyaptığı konuşmada şunları söyledi.’’olarak, adını taşıdığımız ulu önderimiz, M.Kemal Atatürk’ün ’sözünden yola çıkarak, sizleri işteböyle, birbirinden değerli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.3 yıl gibi kısa sürede, 3 kattan oluşan 500 m²‘lik, hiç bir kuruma bağlı olmayan,tam bağımsız bir derneğiniz, bir yuvanız ve eviniz var. 7‘den 70’e herkese hizmet veren 22 kurs ve 8 öğretim üyesiyle hizmet vermekten kıvanç duyan Atatürk Kültür Eviniz var. 3 yıl gibi kısa sürede bu çalışmalarımızla 380 üye sayısına ulaştık.Amacımız. Bizlerin burada. ulu önderimizin yolundan giden, onun bize emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkan, çağdaş, uygar nesilleri hep birlikte yetiştirmek istiyoruz. Her sene olduğu gibi binlerce yurttaşımızla birlikte, öğretmenlerimizle, öğretim üyelerimizle, çocuk ve yetşkin öğrencilerimizle el ele, omuz omuza vererek, daha nice Milli Bayramlarımızı kutlayarak, nesilden nesile devam ettireceğiz.2019 senesinde’de hedeflediğimiz çalışmalarımızla, AKE Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatro‘sunu kurup hizmetinize sunacağız.Nesil’den, nesile, kültür ve sanatla herkesi kucaklayacağız. Atatürk nedir? Sorusuna’da ;diyen atamızın bu sözünü, hayatımızın her alanında uygulayacağız‘‘ diyerek konuşmasını tamamladı.’ya, verdiği demeçle, Sanatçı olmanın zorluklarına değinen,şu ifadeleri paylaştı.‘‘Türkiye’de sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Hayat pahalılığıyla, sıkıntılarla, sanatsız yaşayan bir toplumda sanat yapmaya çalışmak çok zor. Bu zorlukları yenmek için, yurt içinde, yurt dışında, halkımızı kucaklayıp beraber olmaya, o köprüleri kurmaya çalışıyoruz.Çünkü sanat geniş yelpaze altında, herkesi sevgi’den, emek’ten, dostluk’dan, kardeşlik ve barış’tan yana bir çağrıyla toplar.Sanat hiç bir zaman yıkıcı değildir. Her zaman yapıcı duyguyu dile getirir. İnsan ilişkilerinde sanatın amacıda, dünyada savaşsız, sömürüsüz bir hayatın olmasıdır. Bizde onun temsilcileri olarak var gücümüzle , inandığımız şekilde çalışıyoruz.Yurtdışındaki seyircilerimizde bizlere gösterilen ilgi, o özlemle yaklaşımı görmek çok güzel bir duygu.. Buradaki kardeşlerimizin yürekleri bizim için çarpıyor. Bizde onlara uzak kalmadan tüm kalbimizle buradaki irtibatlarımızı canlandırıp o köprüleri kurmamızda fayda var. Herkese sevgilerimle teşekkürlerimi sunarım‘‘