Yazar Tuba Köseoğlu Okçu, "Aklımda Deli Sorular" adlı kitabının tanıtım tanıtım toplantısında, kitabını okuyucularına imzaladı.

Kanyon AVM'de gerçekleşen toplantı ve imza etkinliğinde, AA muhabirinin sorularını cevaplayan yazar Okçu, kitabı oluşturan içeriğin, ilk önce sosyal medyada başlayan bir çeşit hobi olduğunu dile getirerek, bu paylaşımların kitap haline gelmesinden dolayı heyecan ve çok mutluluk duyduğunu anlattı.

Okçu, bu hobinin 2015'de başladığını belirterek, "Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorum ama çok faydalı bir şey yapmadığımızı, kendi fotoğraflarımızı paylaşmanın artık anlamlı gelmediğini farkettim. Eşime, 'Bundan sonra sayfamda her gün farklı bir bilgi yayınlayacağım' dedim. Böylece, her gün okuduğum kitaplardan altını çizdiğim kısımları ve seyahatlerimden çeşitli notları yayınlamaya başladım." dedi.

Bu paylaşımları nedeniyle arkadaşlarından olumlu geri dönüşler almaya başladığını ve takipçilerinin de çeşitli bilgi göndererek, çeşitli sorular sorduğunu ifade eden Okçu, gazeteci bir arkadaşının teklifiyle bu paylaşımları kitaplaştırmaya karar verdiğini açıkladı.



"Not almak çok önemli"

Bir insanın, geriye yazılı bir metin bırakmasının büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Okçu, "Ben de bu ayrıcalığın peşine düştüm ve ilk kitabım olan 'Aklımda Deli Sorular?'ı çıkardım. Kitap çıkalı birinci ayını yeni doldurdu ama 2. baskısını yaptık, şimdi de 3. baskısı hazırlanıyor. Bu kadar ilgi göreceğini hiç beklemiyordum ama demek ki insanların farklı sorulara merakı varmış, biz de onları bir şekilde gidermiş olduk." diye konuştu.

Okçu, daha önce bir gazetede seyahat yazıları yazdığını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kitaplarla ve seyahatlerle ilgili yazdığım blogum var ve burada yazdığım yazılar var ama bunların hiçbiri bu kadar ciddi bir girişim değildi. Sosyal medya ve internetin verdiği imkanlar, çok geniş bir kitleye ulaşmanıza neden oluyor ve bunlar çok anlamlı fakat, 300 sene sonra bile bir kütüphanede birinin görebileceği bir şeyi bırakıyor olmak, hakikaten çok heyecan verici bir durum."

İnsanların not alması gerektiğine vurgu yapan Okçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Not almak çok önemli çünkü ben kitaplaştırdığım bütün bilgileri sosyal medyada paylaşırken, bir word sayfasında da toplamaya başlamıştım. Belki o not almayı yapmamış olsaydım, geçmişe dönüp yaklaşık 2 buçuk senedir biriken çalışmayı derlemek çok zor olacaktı. Bu nedenle not almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü o notları hiç beklemediğiniz şekilde ve anlamlı bir bütün halinde ortaya çıkarma imkanı çıkıyor."



"Çocukların sorduğu soruların önü kesiliyor"

Yazar Tuba Köseoğlu Okçu, kitabının hedef kitlesini daha önce belirlemediğini fakat zaman geçtikçe hem ilkokul çağındaki küçük çocukların, hem de arkadaşlarının 70 yaşındaki annelerinin okuduğunu ve ilgilendiğini söyleyerek, kitabın geniş bir kitleye hitap etmesinin, kendisini çok etkilendiğini anlattı.



Kitabın oluşum sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Okçu, şunları kaydetti:

"Okuduğum kitaplarda dikkatimi çeken ve daha önce hiç duymadığım olaylar bu soruları sormamı sağladı. Tarih, etimoloji ve sanat konuları kendi ilgi alanım olduğu için kendim araştırdım ama kitapta cevap verdiğim diğer sorular, kendi içinde gelişerek oluştu ve ortaya çıktı. Sorular, bence çok önemli ve çevremde gördüğüm kadarıyla bazen çocukların sorduğu soruların önü kesiliyor. Halbuki soru sormak, gerçek bilgiye ulaşabilmek için elimizdeki en büyük anahtardır. En büyük temennim ise umarım gençlerimizin, soru sormasını ve merakını ateşleyecek bir kitap olmuştur."



Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan kitapta, "Dünyada ölümsüz bir canlı var mı?", "Kalp masajı yaparken hangi şarkıyı söylemeli?", "Hangi futbol maçında 11 futbolcu birden ölmüştür?," "Korku filmi seyrederek kilo verilir mi?, "Karaman'ın Oyunu neden sonradan çıkar?", "Ahırın sahibi Dingo kimdir?", "Uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası yaptırabilir miyim?", "Niçin kendi kendimizi gıdıklayamıyoruz?" ve "Kanser ile yengeç arasında nasıl bir bağlantı var?" gibi sorulara cevap veriliyor.