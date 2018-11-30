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​AKMED Antalya'da ilk sergisini açtı

Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Antalya'da ilk sergisini açtı... "Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş" başlıklı sergi, uygarlık tarihinin en eski sikkelerinden, tartı ve araç gereçlerini, alışveriş alışkanlıklarını tarih meraklılarına tanıtıyor.

​AKMED Antalya'da ilk sergisini açtı

Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri  Araştırma Merkezi Antalya Kaleiçi Müzesinde tarih meraklılarını bu sergiyle ilginç bir yolculuğa çıkarıyor.  Sergi, uygarlık tarihinde toplumların üretim ve  ekonomide ki gelişimlerini sergileyen alışveriş alanlarına ayna tutuyor ve dünyada bir ilk.  

Sergide eski çağın agorasından Osmanlı bedestenine  alışveriş mekanları, pazarda kullanılan sikkeler, teraziler, terazi ağırlıkları kantarlar,  cezalar, enflasyon gibi pazara dair merak edilen pek çok unsur yer alıyor.

Farklı kentlerin paralarının dönüştürüldüğü döviz bürolarının ve zabıta denetimlerinin eski çağlardan beri süregeldiğini bu sergide öğreniyoruz.  

Parayı icat eden Lidyalıların alışverişte kullandıkları sikkelerin sergilendiği köşe ise serginin en dikkat çeken köşesi.

Çeşitli koleksiyonculardan derlenen eserlerin, uygarlık tarihine ışık tutan en önemli kamusal araçlar  olduğunu vurgulayan  AKMED direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, yerli, yabancı tüm tarih meraklılarını alışverişin zaman tünelinde gezintiye davet etti.  



ulusal.com.tr

Etiketler; #Koç Üniversitesi #antalya
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