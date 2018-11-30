Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Antalya'da ilk sergisini açtı... "Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş" başlıklı sergi, uygarlık tarihinin en eski sikkelerinden, tartı ve araç gereçlerini, alışveriş alışkanlıklarını tarih meraklılarına tanıtıyor.

Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Antalya Kaleiçi Müzesinde tarih meraklılarını bu sergiyle ilginç bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, uygarlık tarihinde toplumların üretim ve ekonomide ki gelişimlerini sergileyen alışveriş alanlarına ayna tutuyor ve dünyada bir ilk.



Sergide eski çağın agorasından Osmanlı bedestenine alışveriş mekanları, pazarda kullanılan sikkeler, teraziler, terazi ağırlıkları kantarlar, cezalar, enflasyon gibi pazara dair merak edilen pek çok unsur yer alıyor.



Farklı kentlerin paralarının dönüştürüldüğü döviz bürolarının ve zabıta denetimlerinin eski çağlardan beri süregeldiğini bu sergide öğreniyoruz.



Parayı icat eden Lidyalıların alışverişte kullandıkları sikkelerin sergilendiği köşe ise serginin en dikkat çeken köşesi.



Çeşitli koleksiyonculardan derlenen eserlerin, uygarlık tarihine ışık tutan en önemli kamusal araçlar olduğunu vurgulayan AKMED direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, yerli, yabancı tüm tarih meraklılarını alışverişin zaman tünelinde gezintiye davet etti.







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