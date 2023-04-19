12'nci Alaçatı Ot Festivali'ne geri sayım
Bu yıl depremin yaralarını sarmak amacıyla düzenlenecek festivalin teması 'Yeniden Doğuş' olarak belirlendi. Depremden etkilen 11 ilin yöresel lezzetleri festivalde sergilenecek.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgârlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. Alaçatı Ot Festivali'nin basın toplantısının ikincisi İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra jüri başkanı Ayhan Sicimoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan etkinlikte bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.
Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması “Yeniden Doğuş” olacak. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.
DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK
Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destek olunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek.
KARSU SAHNE ALACAK
Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik programlanmış durumda. 28 Nisan Cuma akşamı adını Hatay’ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahne alacak.