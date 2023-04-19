12'nci Alaçatı Ot Festivali'ne geri sayım

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan 'Otların Rüzgârlı Öyküsü' Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. Alaçatı Ot Festivali'nin basın toplantısının ikincisi İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra jüri başkanı Ayhan Sicimoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan etkinlikte bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.