Alanya Belediyesi’nden sanatseverlere davet

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, İskele Şelale Meydanı’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Bu yıl ilk kez halka daha yakın bir alanda düzenlenen sempozyum, 20 Aralık’a kadar devam edecek.

SEMPOZYUM YERİ İSKELE MEYDANI OLDU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sempozyumun bu yıl İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Bu yıl sempozyum alanını değiştirdik ve halkımızı çalışmaların bir parçası yapmayı hedefledik. Daha önce kuytu bir köşede yapılan etkinliği şehrin en hareketli noktasına taşıdık ki özellikle çocuklarımız bu sanatı tanısın, heykeltıraşlarımızla tanışsın.”

Açılış programında mermer blok üzerinde ilk çekiç darbesini vurarak sempozyumu başlatan Başkan Özçelik, sanatçıları tebrik etti ve tüm Alanya halkını etkinliğe davet ederek, “Ortaya çıkan eserler sadece sanat değil, aynı zamanda Alanya’nın kültürel mirasına katkıdır” dedi.

7 ÜLKEDEN 10 SANATÇI KATILIYOR

7 farklı ülkeden gelen 10 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, sanatçılar eserlerini 1 ay boyunca sempozyum alanında şekillendirecek. Türkiye’den Doç. Yıldız Güner, Abdülkadir Hocaoğlu, Ezgi Bahadır ve Robin Çoban’ın yanı sıra Çin’den Gao Meng, İngiltere’den Rob Good, İspanya’dan Pedro Jordan, Kanada’dan Galina Stetco, Sırbistan’dan Masha Paunovic ve Ukrayna’dan Vasly Tatarskyy de sempozyumda yer alıyor. Sanatçıların ortaya koyduğu eserler, Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sergilenecek.

Açılışa, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, başkan danışmanları ve çok sayıda belediye birim müdürü ile meclis üyesi katıldı. Alanya Belediyesi’nin sanata verdiği destekle hayata geçen etkinlik, 20 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.