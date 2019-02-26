Rus edebiyatının kurucusu Aleksandr Puşkin'in anısına, doğumunun 220'nci yılında Antalya'da açılan müzede yaşatılacak. Moskova Milletlerarası Okulu bünyesinde kurulan müzede Puşkin'in yaşadığı dönem ve edebi kişiliği gözler önüne seriliyor.

Türk-Rus dostluğu Antalya'da bu kez bu sloganla hayat buluyor. Okul koridorları Rus edebiyatının öncüsü Puşkin'in dehasıyla aydınlanıyor.



Aleksandr Sergeeviç Puşkin, doğumunun 220'nci yılında tüm dünyada anılıyor. Antalya'da da adına bir müze kuruldu. Müze'de yazarın eski basım Türkçe ve Rusça kitapları ve hayatına dair ayrıntılar edebiyatseverlerin ilgisine sunuldu.



30'lu yılların orijinal basım kitaplarının yanı sıra 1937 tarihli Pravda Gazetesinin eşsiz kopyası da tarihin tozlu raflarından müzenin onur köşesine taşındı.



Puşkin'in hayatında ilk ve son kez yurt dışına çıktığı Doğu gezisi izlenimlerini konu alan "Erzurum Yolculuğu" da bu eserler arasında.



Müzenin açılışına dünyaca ünlü Rus-Sovyet Film yönetmeni ve aktör Natalya Sergeyevna Bondarçuk'ta katıldı. Bodarçuk, Rus edebiyatının Sovyet sineması üzerinde ki yapıcı etkilerinin tartışılmaz olduğunu kaydetti.



Müzenin kurucusu Rüstem Valiahmetov, Puşkin'in Türk ve Rus halkını edebiyatla birleştirdiğine vurgu yaptı.





HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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