Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-6 Mart'ta CRR Konser Salonu'nda sahne alacak.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.



Topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-6 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.



İstanbul'da geçen yıl nisan ayında verdiği konserde yorumladığı "10. Yıl Marşı", "Mehter Marşı Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" ile büyük beğeni kazanan topluluğun repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunuyor.



Kızılordu Merkez Evinde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.