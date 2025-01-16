Ali Sunal, babasının ikonik rolünü üstleniyor: Zübük yeniden çekiliyor!

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından Zübük, Ali Sunal başrolünde yeniden hayat buluyor! 1980’de Kemal Sunal’ın canlandırdığı Zübükzade İbrahim karakteri, Türk edebiyatının büyük ustası Aziz Nesin’in hiciv dolu eserinden uyarlanmıştı. Yeni versiyon, ünlü yönetmen Ezel Akay tarafından günümüz Türkiye’sine uygun bir şekilde uyarlanacak.

T24’e konuşan Ezel Akay, uzun zamandır Ali Sunal’ın Zübük’te yer almasını istediğini belirterek, "Zübük karakteri, yalnızca geçmişin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan bir hikâye. Ali Sunal ile çalışmak bu projeye ayrı bir anlam katıyor.” ifadelerini kullandı.

ALİ SUNAL ROL İÇİN HAZIR!

Ali Sunal, yıllar boyunca babasının efsanevi rollerine mesafeli durduğunu açıklamıştı. Ancak, Ezel Akay’ın ısrarları ve projenin mesajlarının evrenselliği, onu bu teklifi kabul etmeye ikna etti.

Yeni Zübük, hem Kemal Sunal’ın mirasına bir saygı duruşu olacak hem de günümüz sosyal ve siyasi ortamına göndermeler yapacak.

HİKAYE GÜNÜMÜZE UYARLANACAK

Zübükzade İbrahim, kişisel çıkarları için ahlaki değerleri hiçe sayan bir politikacı. Aziz Nesin’in kaleminden çıkan bu karakter, toplumsal yozlaşma, yolsuzluk ve ikiyüzlülüğü mizahi bir dille eleştiriyor. Yeni uyarlamada ise hikâye, çağdaş bir perspektifle ele alınacak ve günümüz Türkiye’sine uyarlanacak.

Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.