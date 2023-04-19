Alişan Kapaklıkaya Sultangazi’deki etkinliğe katıldı

Yaşamın içinden hikâye ve örneklerle çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatan Kapaklıkaya, anne ve babaların öncelikle sevgiyle çocuklara yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Kapaklıkaya, motivasyonu artırmak için planlı ve düzenli olmanın da altını çizdi.