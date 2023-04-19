Alişan Kapaklıkaya Sultangazi’deki etkinliğe katıldı
Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında yazar Alişan Kapaklıkaya’yı konuk etti. Aile ilişkileri üzerine konuşan Kapaklıkaya, bireylerin sağlıklı iletişim kurması konusunu kendine has üslubuyla anlattı.
Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaşamın içinden hikâye ve örneklerle çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatan Kapaklıkaya, anne ve babaların öncelikle sevgiyle çocuklara yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Kapaklıkaya, motivasyonu artırmak için planlı ve düzenli olmanın da altını çizdi.
Program sonunda Tuba Dursun, Kapaklıkaya’ya çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Dha.com.tr