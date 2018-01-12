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Almanya'da Gülsin Onay konseri

Almanya'nın Köln kentinde konser veren devlet sanatçısı Gülsin Onay, Türklerin yanı sıra Alman ve İtalyan müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Almanya'da Gülsin Onay konseri

Almanya'nın Köln kentinde konser veren devlet sanatçısı Gülsin Onay, Türklerin yanı sıra Alman ve İtalyan müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Piyanist Onay, Köln Yunus Emre Enstitüsünün, 2018 yeni faaliyet yılı açılış konserinde, Köln'deki İtalyan Kültür Enstitüsü'nde sahne aldı.

Sanatçı konserinde, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin gibi tanınmış sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sundu.

Uluslararası alanda çok sayıda ödülün de sahibi olan Onay'ın icra ettiği, Giuseppe Donizetti'nin Sultan Abdülmecid için bestelediği eser olan "Mecidiye Marşı" dinleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

Müzik otoritelerinin ilk dönemlerinde "harika çocuk" olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar 80 ülkede konser veren Onay, Köln'deki konser sonunda ayakta alkışlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gülsin Onay
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