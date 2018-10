Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, amatör bir ruhla profesyonel işler yaptıklarını belirterek, "Almanya'da yapılmayacak bir şeyi başardık. Hapishanede film gösterimleri yapıyoruz." dedi.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, amatör bir ruhla profesyonel işler yaptıklarını belirterek, "Almanya'da yapılmayacak bir şeyi başardık. Hapishanede film gösterimleri yapıyoruz. Önce erkekler bölümüydü şimdi her iki bölümde de yapıyoruz. Her sene bir şey ekliyoruz. 'Nasıl başarırız, bir yanlışlık yapmayalım.' diye panikliyoruz da beraberinde ama hakkıyla yerine getireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.



Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı işbirliği ile bu yıl 18'incisi düzenlenen festival, yarın başlayacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun desteklediği festivalde 40'ın üzerinde film gösterimi yapılacak.



Ezel Akay'ın başkanlığında Gani Müjde, Şükrü Avşar, Mehmet Açar, Vildan Atasever, Hakan Bilgin ve Çiçek Kahraman'dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçilen filmler, festivalin "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nda yer alacak.



Türk sinemasının güncel örneklerini sunacak 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde, "Borç", "İşe Yarar Birşey", "Kar", "Kaygı", "Kelebekler", "Körfez", "Martı", "Ölümlü Dünya", "Sarı Sıcak" ve "Taksim Hold'em" filmleri yarışacak.



Son değerlendirme Daniel Zuta, Sebastian Popp, Jutta Feit, Julia Irene Peters, Cornelia Schendel, Mehmet Arif Özserin ile Claudia Prinz'den oluşan jüri tarafından yapılacak ve en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, oyuncu ve müzikler için festivalin kapanış töreninde Altın Elma Ödülleri takdim edilecek.



Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bal Kaymak" filmiyle açılacak festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktıkları 17 yılda büyük başarı sağladıklarını söyledi.

Gedik, festivale 8 film gösterimiyle başladıklarını belirterek, "Hepimiz amatör bir ruhla bu işi yapıyoruz ama çok profesyoneliz. Şu anda 40'ın üstünde film ve belgesel gösteriyoruz. Hem uzun hem kısa metraj yarışmalar yapıyoruz. Kısa metraj film yarışmasını Türkiye ve Almanya'daki üniversite talebeleri arasında gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Yüzde 50'ye yakın Alman seyirci



Gedik, festival sayesinde yeni dostluklar kurduklarına dikkati çekerek, "18 yılda bu festival bize, sinemanın dilinin ortak olduğunu ve sinemanın her şekilde, lisan gerekmeden insanlara ulaşabileceğini gösterdi. Sinema, insanların birbirini sevmesini öğretiyor ve aynı duyguları paylaşmayı sağlıyor. Festivalimizin yüzde 49 oranında Türk olmayan seyircisi var. Anladık ki onlar da Türk filmlerini çok seviyor. Türk sineması çok ileri düzeyde fakat kendimizi tanıtamıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Dostluklar pekişiyor"



Bu yıl kısa film yarışmasına Almanya'dan katılımın çok yüksek noktada olduğunu vurgulayan Serap Gedik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'den misafirlerimiz ve sanatçılarımızın da bize ilgisi oldukça fazla bu sene. Türkiye'de olduğu kadar dünyada da bu yıl bir ekonomik sıkıntı var. Buna rağmen ayni ve nakdi desteğin çok olduğu bir festival oldu. Bu yıl Frankfurt Sinema Müzesi salonunu açtı ve oraya gelen misafirlere film göstermemizi sağladı. Frankfurt'un çevresindeki şehirlere de film gönderiyoruz ve bu doğrultudaki istekler arttı. Biz bu işi ilerlettiğimiz, festivalleri yurt dışında yapmaya devam ettiğimiz sürece dostluklar pekişiyor. Siyasetin birbiriyle ilişkisi hiç mühim değil, halkların birliği çok önemli. Bunu da festivaller sağlıyor."

18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında ayrıca yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ile oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2004'te hayatını kaybeden oyuncu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya'ya da "Vefa Ödülü" verilecek.



Almanya'dan da birçok destekçisi olan festival 19 Ekim'de sona erecek.