Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar…

BBC’nin haberine göre, Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, yıllar sonra başrol oynadığı beyaz perdede büyük bir zafer kazandı. Coralie Fargeat’ın yönettiği The Substance (Cevher) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülen Moore, ödül konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu şaşkınlığını; "45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım" sözleri ile ifade etti.