Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar…

Dünyanın dört bir yanından sinema ve televizyon yapımlarının yarıştığı Altın Küre Ödülleri, Los Angeles’ta Nikki Glaser’ın sunumuyla sahiplerini buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 1

Altın Küre Ödülleri’nde bu yıl “Emilia Perez” ve “Shogun” en çok ödül kazanan yapımlar oldu. Adrien Brody “The Brutalist”, Demi Moore ise “The Substance” ile oyunculuk dallarında ödüle layık görüldü.

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 2

BBC’nin haberine göre, Hollywood’un efsane isimlerinden Demi Moore, yıllar sonra başrol oynadığı beyaz perdede büyük bir zafer kazandı. Coralie Fargeat’ın yönettiği The Substance (Cevher) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görülen Moore, ödül konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu şaşkınlığını; "45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk defa bir şey kazandım" sözleri ile ifade etti.

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 3

Jacques Audiard’ın yönetmenliğini üstlendiği Emilia Pérez de, geceye damgasını vuran yapımlardan biri oldu. Toplamda 10 adaylıkla öne çıkan film, 4 ödül kazanarak başarısını taçlandırdı.

Film, İngilizce Olmayan En İyi Film ve Müzikal Komedi Dalında En İyi Film kategorilerinde ödülleri topladı. Ayrıca, filmdeki performansıyla Zoe Saldaña, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 4

Ödül konuşmasında, “Bunun bir yarışma olduğunu biliyorum ama birbirimizi kutlamak için burada olmamız çok güzel,” diyen Zoe Saldaña, aldığı ödül için minnettar olduğunu ifade etti.

İşte 2025 Altın Küre Ödülleri’nde adaylar ve kazananlar:

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 5

En iyi film - Dram

KAZANAN: The Brutalist

-A Complete Unknown
-Conclave
-Dune: Part Two
-Nickel Boys
-September 5

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 6

En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

-Anora
-Challengers
-KAZANAN: Emilia Pérez
-A Real Pain
-The Substance
-Wicked

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 7

En iyi film - İngilizce Olmayan

All We Imagine as Light
-KAZANAN: Emilia Pérez
-The Girl with the Needle
-I'm Still Here
-The Seed of the Sacred Fig
-Vermiglio

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 8

En iyi film - Animasyon

-KAZANAN: Flow
-Inside Out 2
-Memoir of a Snail
-Moana 2
-Wallace & Gromit: -Vengeance Most Fowl
-The Wild Robot

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 9

Gişe başarısı

-Alien: Romulus
-Beetlejuice Beetlejuice
-Deadpool & Wolverine
-Gladiator II
-Inside Out 2
-Twisters
-KAZANAN: Wicked
-The Wild Robot

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 10

En iyi kadın oyuncu - Dram

-Pamela Anderson, The Last Showgirl
-Angelina Jolie, Maria
-Nicole Kidman, Babygirl
-Tilda Swinton, The Room Next Door
-KAZANAN: Fernanda Torres, I'm Still Here
-Kate Winslet, Lee

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 11

En iyi erkek oyuncu - Dram

-KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
-Timothée Chalamet, A Complete Unknown
-Daniel Craig, Queer
-Colman Domingo, Sing Sing
-Ralph Fiennes, Conclave
-Sebastian Stan, The Apprentice

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 12

En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

-Amy Adams, Nightbitch
-Cynthia Erivo, Wicked
-Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
-Mikey Madison, Anora
-KAZANAN: Demi Moore, The Substance
-Zendaya, Challengers

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 13

En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

-Jesse Eisenberg, A Real Pain
-Hugh Grant, Heretic
-Gabriel LaBelle, Saturday Night
-Jesse Plemons, Kinds of Kindness
-Glen Powell, Hit Man
-KAZANAN: Sebastian Stan, A Different Man

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 14

En iyi yardımcı kadın oyuncu

-Ariana Grande, Wicked
-Selena Gomez, Emilia Pérez
-Felicity Jones, The Brutalist
-Margaret Qualley, The Substance
-Isabella Rossellini, Conclave
-KAZANAN: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 15

En iyi yardımcı erkek oyuncu

-Yura Borisov, Anora
-KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
-Edward Norton, A Complete Unknown
-Guy Pearce, The Brutalist
-Jeremy Strong, The Apprentice
-Denzel Washington, Gladiator II

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 16

En iyi senaryo

-KAZANAN: Peter Straughan, Conclave

-Jacques Audiard, Emilia Pérez
-Sean Baker, Anora
-Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist
-Jesse Eisenberg, A Real Pain
-Coralie Fargeat, The Substance

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 17

En iyi yönetmen

-Jacques Audiard, Emilia Pérez
-Sean Baker, Anora
-Edward Berger, Conclave
-KAZANAN: Brady Corbet, The Brutalist
-Coralie Fargeat, The Substance
-Payal Kapadia, All We Imagine as Light

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 18

En iyi orijinal şarkı

-KAZANAN: El Mal, Emilia Pérez
-Beautiful That Way, The Last Showgirl
-Compress/Repress, Challengers
-Forbidden Road, Better Man
-Kiss The Sky, The Wild Robot
-Mi Camino, Emilia Pérez

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 19

En iyi orijinal film müziği

-KAZANAN: Challengers
-Conclave
-The Brutalist
-The Wild Robot
-Emilia Pérez
-Dune: Part Two

19 31
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 20

En iyi dizi - Dram

-The Diplomat
-Mr. and Mrs. Smith
-KAZANAN: Shōgun
-Squid Game
-Slow Horses
-The Day of the Jackal

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 21

En iyi dizi - Komedi/Müzikal

-Abbott Elementary
-The Bear
-The Gentlemen
-KAZANAN: Hacks
-Nobody Wants This
-Only Murders in the Building

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 22

En iyi mini dizi
-KAZANAN: Baby Reindeer
-Disclaimer
-Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
-The Penguin
-Ripley
-True Detective: Night Country

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 23

En iyi kadın televizyon oyuncusu - Dram

-KAZANAN: Anna Sawai, Shōgun
-Kathy Bates, Matlock
-Emma D'Arcy, House of the Dragon
-Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith
-Keira Knightley, Black Doves
-Keri Russell, The Diplomat

23 31
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 24

En iyi erkek televizyon oyuncusu - Dram

-KAZANAN: Hiroyuki Sanada, Shōgun
-Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith
-Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
-Gary Oldman, Slow Horses
-Eddie Redmayne, The Day of the Jackal
-Billy Bob Thornton, Landman (Paramount+)

24 31
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 25

En iyi televizyon kadın oyuncusu - Komedi ya da müzikal

-KAZANAN: Jean Smart, Hacks
-Kristen Bell, Nobody Wants This
-Quinta Brunson, Abbott Elementary
-Ayo Edebiri, The Bear
-Selena Gomez, Only Murders in the Building
-Kathryn Hahn, Agatha All Along

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 26

En iyi televizyon erkek oyuncusu - Komedi ya da müzikal

-KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear
-Adam Brody, Nobody Wants This
-Ted Danson, A Man on the Inside
-Steve Martin, Only Murders in the Building
-Jason Segel, Shrinking
-Martin Short, Only Murders in the Building

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 27

En iyi televizyon kadın oyuncusu - Mini dizi

-KAZANAN: Jodie Foster, True Detective: Night Country
-Cate Blanchett, Disclaimer
-Cristin Milioti, The Penguin
-Sofía Vergara, Griselda
-Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans
-Kate Winslet, The Regime

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 28

En iyi televizyon erkek oyuncusu - Mini dizi

-KAZANAN: Colin Farrell, The Penguin
-Richard Gadd, Baby Reindeer
-Kevin Kline, Disclaimer
-Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
-Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow
-Andrew Scott, Ripley

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 29

En iyi yardımcı kadın oyuncu - Televizyon

-KAZANAN: Jessica Gunning, Baby Reindeer
-Liza Colón-Zayas, The Bear
-Hannah Einbinder, Hacks
-Dakota Fanning, Ripley
-Allison Janney, The Diplomat
-Kali Reis, True Detective: Night Country

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 30

En iyi yardımcı erkek oyuncı - Televizyon

-KAZANAN: Tadanobu Asano, Shōgun
-Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
-Harrison Ford, Shrinking
-Jack Lowden, Slow Horses
-Diego Luna, La Maquina
-Ebon Moss-Bachrach, The Bear

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar… - Resim: 31

En iyi televizyon stand-up komedi performansı

-KAZANAN: Ali Wong, Single Lady
-Jamie Foxx, What Had Happened Was
-Nikki Glaser, Someday You'll Die
-Seth Meyers, Dad Man Walking
-Adam Sandler, Love You
-Ramy Youssef, More Feelings

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