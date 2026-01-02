Amazon 2025'in en çok satılan kitaplarını açıkladı: Türkiye en çok bu romanı okudu
Amazon Türkiye, geride bıraktığımız yılın okuma alışkanlıklarına ışık tutan satış verilerini paylaştı. Pandemi sonrası dünyayı anlatan çarpıcı bir eser zirveye yerleşti.
Amazon.com.tr, 2025 yılı boyunca platform üzerinden en çok sipariş edilen kitapların listesini kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan analize göre, okurların tercihleri bu yıl özellikle “edebiyat ve kurgu” ile “aile ve yaşam” kategorilerindeki eserlerde yoğunlaştı.
İKİ KATEGORİ LİSTEYİ DOMİNE ETTİ
Amazon’da yıl boyunca en çok satılan ilk 10 kitap mercek altına alındığında, okuma trendlerinin belirli türler etrafında şekillendiği görüldü.
Listede “edebiyat ve kurgu” ile “aile ve yaşam” kategorileri üçer kitapla açık ara öne çıktı. Bu iki baskın türü, “bilim kurgu & fantastik” kategorisindeki yapımlar takip etti.
ZİRVEDE "SARI YÜZ" VAR
Satış rakamlarına göre listenin birinci sırasında R. F. Kuang’ın “Sarı Yüz” adlı romanı yer aldı. Pandemi sonrası dünyanın durumunu çarpıcı bir üslupla ele alan ve yayımlandığı günden bu yana geniş yankı uyandıran eser, 2025’in en çok okunan kitabı oldu.
Listenin ikinci sırasında, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı, stoacı felsefenin temel eserlerinden kabul edilen “Kendime Düşünceler” bulundu.
Üçüncü sırada ise Türk edebiyatının usta kalemlerinden Zülfü Livaneli yer aldı. Livaneli’nin bir aşk ve direniş hikayesini anlattığı “Bekle Beni” romanı, yılın en çok ilgi gören üçüncü eseri olarak kayıtlara geçti.
İşte kategorilere göre 2025’te en çok satılan kitaplar:
Tüm kategoriler
1. Sarı Yüz – İthaki Yayınları (Edebiyat & Kurgu)
2. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi – İş Bankası Kültür Yayınları (Edebiyat & Kurgu)
3. Bekle Beni – Can Yayınları (Edebiyat & Kurgu)
4. Gece Yarısı Kütüphanesi – Domingo Yayınevi (Roman)
5. Cumhuriyet’in İlk Sabahı – Kronik Kitap (Çocuk Kitapları)
6. Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) – İş Bankası Kültür Yayınları (Bilim Kurgu & Fantastik)
7. Yaşamak – Jaguar Kitap (Bilim Kurgu & Fantastik)
8. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum – Nova Yayınevi (Aile & Yaşam)
9. Atomik Alışkanlıklar – Pegasus Yayınları (Aile & Yaşam)
10. İnsanlığımı Yitirirken – İthaki Yayınları
Yerli Yazarlar – Kurgu
1. Bekle Beni – Can Yayınları
2. Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı – Yapı Kredi Yayınları
3. Çiçeklenmeler – İletişim Yayınları
4. Aylardan Kasım Günlerden Perşembe – Everest Yayınları
5. Altı Harfli Bir Tatlı – Doğan Kitap
6. Çalıkuşu – İnkılap Kitabevi
7. Gece Açan Çiçekler – Doğan Kitap
8. Annemin Uyurgezer Geceleri – Can Yayınları
9. Gökyüzünde Nehirler Var – Doğan Kitap
10. Cadı – İş Bankası Kültür Yayınları
Yabancı Yazarlar – Kurgu
1. Sarı Yüz – İthaki Yayınları
2. İnsanlığımı Yitirirken – İthaki Yayınları
3. Sırların Sırrı – Altın Kitaplar
4. İnsan Neyle Yaşar? – İş Bankası Kültür Yayınları
5. Hyunam-Dong Kitabevi – Athica Yayınları
6. Dorian Gray’in Portresi (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) – İş Bankası Kültür Yayınları
7. Otomatik Portakal (Modern Klasikler Serisi) – İş Bankası Kültür Yayınları
8. Mumlar Sonuna Kadar Yanar – Yapı Kredi Yayınları
9. İntermezzo – Can Yayınları
10. Fareler ve İnsanlar – İletişim Yayınları
Çocuk Kitapları
1. Cumhuriyet’in İlk Sabahı – Kronik Kitap
2. Sevginin Gücü – İş Bankası Kültür Yayınları
3. Kınalı Serçe – Kronik Kitap
4. Telefon Melefon Yok! – Kronik Kitap
5. Neyin Var Porsuk? – İş Bankası Kültür Yayınları
6. Dedemin Bakkalı: Dünyanın En Süper Marketi – Taze Kitap
7. Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı – İş Bankası Kültür Yayınları
8. İyilik Timi – Genç Timaş
9. Yuan Huan’ın Kulübesi – Tudem Yayınları
10. Uykusu Gelmeyen Porsuk – İş Bankası Kültür Yayınları
Yabancı Dilde Kitaplar
1. Bluey: Little Library
2. Everything I Know About Love (Now a Major BBC One Series)
3. Story Orchestra: I Can Play
4. Peter Rabbit Tales: Little Library
5. Blood Meridian
6. The Very Hungry Caterpillar: Little Learning Library
7. Harry Potter – Philosopher’s Stone
8. Peppa Pig: Bedtime Little Library
9. Thinking, Fast and Slow
10. Ara Guler’s Istanbul
Tarih, Politika, Felsefe & Sosyal Bilimler
1. Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi – Kronik Kitap
2. Millete Emanet – Kırmızı Kedi
3. Son Cüret – Sia Kitap
4. Hükümdar (Ciltsiz) – İş Bankası Kültür Yayınları
5. Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi – Kolektif Kitap
6. Öfke Dansı – Varlık Yayınları
7. Doğu ve Batı (Ciltli) – Kronik Kitap
8. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens – Kolektif Kitap
9. Dakikalar İçinde Türk Mitolojisi – Kronik Kitap
10. İnsancıklar – Can Yayınları