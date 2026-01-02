Amazon 2025'in en çok satılan kitaplarını açıkladı: Türkiye en çok bu romanı okudu

ZİRVEDE "SARI YÜZ" VAR

Satış rakamlarına göre listenin birinci sırasında R. F. Kuang’ın “Sarı Yüz” adlı romanı yer aldı. Pandemi sonrası dünyanın durumunu çarpıcı bir üslupla ele alan ve yayımlandığı günden bu yana geniş yankı uyandıran eser, 2025’in en çok okunan kitabı oldu.