ANKARA (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, "Anadolu Ateşi" adlı gösterisi 17. yılında da Ankaralı seyirci ile buluştu.



Anadolu Ateşi, 17. yılında ATO Congresium'da gerçekleştirdiği gösteride, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen dans figürleri ve müzikleri harmanlayarak Ankaralılar'ın beğenisine sundu.

"İlk Dans Öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Saygı" söylemiyle başlayan gösteride, 7'den 70'e farklı yaştan 300 dansçısı yer aldı.

Topluluğun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, Ankara'yı çok sevdiklerini belirterek, 3 gündür binlerce kişinin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Mülteci ve göçmenlerin hikayesinin anlatıldığı "Eden" isimli yeni bir proje hazırladıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasının ardından sahnedeki dansçılarla beraber dans ederek geceyi sonlandırdı.