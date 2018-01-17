Anadolu'dan 57 yıl önce Almanya'ya göç edenlerin yaşamlarını konu alan "Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri-Bizim Hikayemiz" belgeseli, Almanya'nın Köln kentinde tanıtıldı.

Anadolu'dan 57 yıl önce Almanya'ya göç edenlerin yaşamlarını konu alan "Almanya’ya Göçün Hatıra Defteri-Bizim Hikayemiz" belgeseli, Almanya'nın Köln kentinde tanıtıldı.



Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 2. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Almanya'ya 1960'larda göç edenlerin bu ülkenin yeniden kalkınmasında ve sanayi devi olmasında emeği bulunduğunu belirtti.



Özgentürk, bu nedenle Almanya'nın bu ilk gelen insanlara şükran borcu olduğunu kaydetti.



Belgesel için yaklaşık iki yıl çalıştıklarını dile getiren Özgentürk, "Şimdiye kadar çektiğimiz 600'den fazla belgesel içinde beni en çok yoran ancak en çok mutlu eden bu insan hikayelerinin, hepimizin torunlarına kalacak önemli bir yapıt olacağını düşünüyorum." dedi.



7 bölümden oluşan belgeselin sponsorluğunu üstlenen işadamı Günay Çapan da bu çalışmayı sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü söyledi.



Çapan, yıllar önce Anadolu'dan çıkıp Almanya'ya gelen bu insanların sevdiklerini ve memleketlerini geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bu insanlar hep geri dönmeyi düşündüler ancak burada kök saldılar, ülkenin ayrılmaz unsuru oldular. İlk gelenler aş için, iş için geldiler ve bu insanlar emeği temsil ediyorlardı. Bu nedenle, belgeselin galasını vatanından ayrı kalan Nazım Hikmet'in doğum günüyle birleştirmek ve özellikle aynı gün yapmak istedik." diye konuştu.



Belgeselin galası, Almanya’nın Wuppertal kentinde 20 Ocak'ta, Nazım Hikmet’in 116. doğum yılı dolayısıyla düzenlenecek gecede yapılacak. Etkinlikte "Nazım Hikmet Türk Alman Dostluk Ödülleri" sahiplerini bulacak.