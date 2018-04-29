Afyonkarahisar Film Festivali Direktörü Civliz: "4-6 Mayıs'ta kentte gerçekleştirilecek festivalde, 311 kısa filmden 20'si finale kaldı. Bunun sıradan bir şehir ve film festivali olmasını, geçip gitmesini istemiyoruz. Gerçekten Afyonkarahisar'da gelenekselleşen, gelenekselleştikçe büyüyen ve büyüdükçe güzelleşen, marka değeri oluşan bir film festivali istiyoruz"

Afyonkarahisar Film Festivali Direktörü Süleyman Civliz, 4-6 Mayıs'ta kentte gerçekleştirilecek festival kapsamında 311 kısa filmden 20'sinin finale kaldığını belirterek, "Bunun sıradan bir şehir ve film festivali olmasını, geçip gitmesini istemiyoruz. Gerçekten Afyonkarahisar'da gelenekselleşen, gelenekselleştikçe büyüyen ve büyüdükçe güzelleşen, marka değeri oluşan bir film festivali istiyoruz." dedi.



Direktörlüğünü Civliz'in üstlendiği festivale sayılı günler kala finalist filmler açıklandı. Toplam 311 kısa filmin katıldığı yarışmada 20 film finale kaldı.



Musa Ak, Serdar Sabuncu ve Bedirhan Karakurluk'tan oluşan ön jüri, büyük bir titizlikle yaptıkları çalışmayı tamamlayarak, ana jürinin önüne gidecek 20 kısa filmi belirledi.



Festival, kısa film yarışmasının dışında film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve "yerli film dili" temalı bir çalıştayı da içeriyor.



Civliz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayından itibaren çok hızlı bir tempoyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Afyonkarahisar'ın tarihine ve kültürüne yakışır güzel bir film festivali ortaya koymak için gayret ettiklerini belirten Civliz, "Artık son düzlüğe girdik. Şu aşamadan sonra önümüzdeki hafta artık festivalimizi gerçekleştireceğiz ve Afyonkarahisar'da görkemli, gelenekselleştirebileceğimizi ümit ettiğimiz güzel bir festival ortaya koyma niyetindeyiz." diye konuştu.



"Umut vaadeden kısa filmler seçildi"



Festivali yerli film dili teması üzerine kurduklarını aktaran Civliz, şöyle devam etti:



"Festivalin içeriğinde bulunan bütün öğeleri yerli sinema dili teması üzerine kurguladık. Yani buradaki film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve yapacağımız diğer etkinlikler tamamen yerli sinema dili temasının etrafında buluşuyor. Festivalde bir kısa film yarışması bölümü de var. Çok yoğun katılım oldu. Bu katılımcıların arasından 20 tane, gerçekten izlenmeye değer, harika ve çok umut vaadeden kısa filmler seçildi."



Civliz, ana jüride çok önemli yönetmenlerin yer aldığına işaret ederek, "Her biri birbirinden kıymetli insanlar. Jüri başkanlığını Derviş Zaim yapıyor. Mesut Uçakan, Tarkan Karlıdağ, Kudret Sabancı ve Ensar Altay da diğer jüri üyelerimiz. Eminim seçtikleri filmler gerçekten ödülü hak eden güzel filmler olacaktır." ifadelerini kullandı.



Yücel Çakmaklı Özel Ödülü verilecek



Ödülleri 6 Mayıs'ta düzenleyecekleri gecede görkemli bir şölenle açıklayacaklarını anlatan Civliz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Festival dolayısıyla Afyonkarahisar'ı yoğun üç gün bekliyor. Kültür dolu, sinema dolu üç gün olacak. Burada Yücel Çakmaklı'ya değinmeden olmaz. Yaptığı filmlerle yerli sinema dilinin kurulmasına yönelik çok büyük gayret sergiledi. Bu yolda gelecek kuşaklara yol açtığına inanıyoruz. Yücel Çakmaklı'ya da bu yüzden festivalimizde özel bir yer ayırdık. Yücel Çakmaklı'nın iki tane çok önemli filmi gösterilecek. Çakmaklı'ya dair söyleşilerimiz olacak. Ayrıca kısa film yarışmamızda da Yücel Çakmaklı özel ödülü vererek, kendisini bir kez daha yad edeceğiz."



Civliz, bu yıl ilkini yapacakları festivalin yoğun ilgi görmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"4-6 Mayıs'ta kentte gerçekleştirilecek festivalde, 311 kısa filmden 20'si finale kaldı. Bunun sıradan bir şehir ve film festivali olmasını, geçip gitmesini istemiyoruz. Gerçekten Afyonkarahisar'da gelenekselleşen, gelenekselleştikçe büyüyen ve büyüdükçe güzelleşen, marka değeri oluşan bir film festivali istiyoruz. Film festivaline Afyonkarahisar'daki resmi kurumların büyük desteği oldu. Biz de çok gayret ettik. Bu aşamadan sonra marka değer yaratacak büyük bir festival olma yoluna gideceğiz. Bu anlamda Afyonkarahisar halkının yoğun katılımını bekliyoruz."

