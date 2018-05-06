Anadolu'nun en kapsamlı kitap fuarı Niğde'de açıldı. Fuarda 160 yayınevi stant kuracak, 60 yazar okurlarıyla buluşacak... Fuarın kapıları 13 Mayıs'a kadar açık olacak.

Niğde Belediyesi tarafından 3'ncüsü düzenlenen kitap fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.Ömer Halis Demir Meydanı’nda yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulan fuar 160 yayınevi, 60 yazar, 20 söyleşi ve panele ev sahipliği yapacak.Fuarın ilk ziyaretçileri gençler ve çocuklar oldu.13 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuara çevre illerden yoğun katılım bekleniyor.Anadolu’nun en geniş kapsamlı kitap fuarına ev sahipliği yapıyoruz diyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan anne ve babalara seslendi.Niğdeliler kitap fuarından oldukça memnun...