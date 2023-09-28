Andy Warhol’un Çalışmaları İstanbul’da

Peki, Andy Warhol kimdir? Yaşamöyküsü yerine Sovyetlerin Toplumcu Gerçekci sanatına seçenek olsun diye başlayan girişimlerin en son noktasında Andy Warhol’un sembolleştiğini söylemek yanlış olmaz.

ABD'li ressam, film yapımcısı ve grafik tasarımcı Andy Warhol'un eserleri, İstanbul'da iki farklı yerde sergilenecek. 1 Ekim’de İstanbul Lale Müzesi’nde açılacak ‘Andy Warhol-İstanbul’ sergisi, sanatçının 125 eserine ev sahipliği yapacak. Sergi, 29 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin bir kısmı da Beyoğlu Kültür Yolu Etkinlikleri kapsamında 30 Eylül’den itibaren 2 hafta boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. Pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. Pittsburgh’da 1928’de doğan Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının renkli isimlerinden biri oldu.