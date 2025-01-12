Animasyon severlere kötü haber: Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi

Universal Pictures ve DreamWorks Animation, Shrek serisinin devam filminin vizyon tarihinin değiştiğini duyurdu. Shrek 5, uzun bir aradan sonra, tam 16 yıl sonra animasyonseverlerle buluşacak.

1 Temmuz 2026'da izleyici ile buluşması planlanan yeni Shrek filminin vizyon tarihi 23 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Shrek 5’in yönetmenliğini Walt Dohrn ve Conrad Vernon üstlenirken, orijinal seslendirme kadrosu da yeniden bir araya gelecek. Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz, sevilen karakterlerini tekrar seslendirecek ve hayranlarıyla buluşturacak.