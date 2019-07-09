Ankara'da 'Konfüçyüs' sergisi açıldı

Zengin Çin kültürüne olan ilgi yıldan yıla artıyor. Başkentte Çinli Filozof Konfüçyüs'ün sergisi açıldı. Sergiye Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dıng Li'de katıldı

Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğduğu şehri anlatan Ankara'daki sergi, büyük beğeni topladı. Fotoğraflar, ziyaretçilerden tam not aldı.



Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Konfüçyüs serginin açılışında konuştu.



Bu sene, Çin'nin kuruluşunun 70. yılı. Bu kapsamda Çin hükümeti, çeşitli ülkelerle kültürel faaliyetler düzenliyor.



Ankara'da açılan fotoğraf sergisinde, Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğduğu şehir sergileniyor.



Büyükelçi Dıng, açılış konuşmasında, Konfüçyüs'ün, ülkenin dünyaya miras bıraktığı en önemli manevi değerlerden biri olduğunu söyledi.



Fotoğraf sergisi, Türkiye ve Çin ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sergi, Çin'in 2013 yılında açıkladığı, "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin de bir uzantısı. "Kuşak, Yol" projesi ile, Çin Halk Cumhuriyeti, tarihi "İpek Yolu Projesi"ni yeniden canlandırmayı hedefliyor. Bir trilyon dolarlık bu ulaşım ağı projesinde, Türkiye’de önemli rol oynayacak.



"Güzel Şandong, Konfüçyüs'ün Ana Yurdu" fotoğraf sergisi, 12 Temmuz'a kadar Ankara'da, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gezilebilir.



ulusal.com.tr

