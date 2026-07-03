Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Nilay Tahiroğlu Moskova'da finale yükseldi Rus Büyükelçi'den tebrik mesajı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türk sanatçının uluslararası arenada elde ettiği derece üzerine bir açıklama yaptı.

Vershinin, Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yapan sanatçının başarısını bizzat duyurarak şu ifadeleri kullandı:

''Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nun Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda gösterdiği başarıyla finale yükseldiğini memnuniyetle bildiriyorum.

Yarışmanın çok prestijli ve yarışmacılar arasında çok popüler olduğu için, onun başarısı önemli bir kazanım ve büyük bir zafer olarak değerlendiriyorum.

Tebrikler! Başarılarının devamını diliyorum. Sizi Türkiye'de şahsen görmekten minnetar olacağım!''