Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Nilay Tahiroğlu Moskova'da finale yükseldi Rus Büyükelçi'den tebrik mesajı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Nilay Tahiroğlu'nun başarısını büyük bir kazanım olarak değerlendirerek resmi bir tebrik mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Nilay Tahiroğlu Moskova'da finale yükseldi Rus Büyükelçi'den tebrik mesajı
Yayınlanma:

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin, Türk sanatçının uluslararası arenada elde ettiği derece üzerine bir açıklama yaptı.

Vershinin, Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesinde görev yapan sanatçının başarısını bizzat duyurarak şu ifadeleri kullandı:

''Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nun Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda gösterdiği başarıyla finale yükseldiğini memnuniyetle bildiriyorum.

Yarışmanın çok prestijli ve yarışmacılar arasında çok popüler olduğu için, onun başarısı önemli bir kazanım ve büyük bir zafer olarak değerlendiriyorum.

Tebrikler! Başarılarının devamını diliyorum. Sizi Türkiye'de şahsen görmekten minnetar olacağım!''

CANLI İZLE: Dünya Kupası son 32 turu: Avustralya - Mısır maçı saat kaçta, nerede oynanacak?CANLI İZLE: Dünya Kupası son 32 turu: Avustralya - Mısır maçı saat kaçta, nerede oynanacak?Spor
Valilik duyurdu: O şehirde denize girmek 2 gün yasaklandı!Valilik duyurdu: O şehirde denize girmek 2 gün yasaklandı!Yurt
Bale
Günün Manşetleri
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
Tarımda 'B-Reçete' dönemi başladı
Çay ve baharatta yasaklı boya, sucukta sakatat çıktı!
Yapay zekalı plaza çetesine darbe!
İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı resti!
İşte memur ve emeklinin kuruşu kuruşuna Temmuz zammı
8 İlde Nüfus Müdürlüklerine sahte kimlik operasyonu
Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi!
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Türkiye'yi Yeni NATO Karargâhı Yapmanın Peşindeler
Çok Okunanlar
2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
İşte memur ve emeklinin kuruşu kuruşuna Temmuz zammı İşte memur ve emeklinin kuruşu kuruşuna Temmuz zammı
3 Temmuz benzin ve motorin fiyatları: Depoyu dolduracaklar dikkat! İşte il il güncel rakamlar 3 Temmuz benzin ve motorin fiyatları: Depoyu dolduracaklar dikkat! İşte il il güncel rakamlar
Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi! Meteoroloji 3 Temmuz raporunu yayına verdi!
Altın fiyatları cuma günü uçuşa geçti! 3 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları cuma günü uçuşa geçti! 3 Temmuz gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?