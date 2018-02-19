Ankara Kitap Fuarı, 12'nci kez kapılarını kitapseverlere açtı. 400'e yakın yayınevi ve 700'e yakın yazarın okuyucuları ile buluştuğu fuara başkentlilerin ilgisi yoğundu.

Ankara kitap fuarı 12. kez kapılarını kitapseverlere açtı. 400 yakın yayın evi 700’e yakın yazar ile başkentliler bu fuarda buluştu.



Onbinlerce kitabın bulunduğu fuarda şiir, panel ve söyleşi gibi etkinliklerde gerçekleşti.



450 bin kişiye ev sahipliği yapması beklenen fuara ilgi yoğundu.



Fuarda ünlü yazarlar okuyucularıyla buluştu.



Fuarın onur konuğu Atilla Dorsay'dı. Dorsay, "Okumayı sevmez" denilen Türk halkının çok büyük yazarlar çıkardığını hatırlattı.



Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak olan fuar 25 Şubat'a kadar kitapseverleri bekliyor.







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