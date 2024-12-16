Ankaralı Turgut, toprağa verildi! Sevenleri ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı

61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankaralı Turgut, toprağa verildi! Sevenleri ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı
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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

61 yaşında yaşama gözlerini yuman Turgut Karataş için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Turgut Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Kızları, Turgut Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ankaralı Turgut, toprağa verildi! Sevenleri ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı - Resim : 1

DOSTLARI ANKARALI TURGUT'U ANLATTI

Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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