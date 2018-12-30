Ankara'nın en hareketli mekanlarından Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde sokak müzisyenliği yapan Ata Yıkar, akordeon eşliğinde seslendirdiği eserlerle 15 yıldır aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Ankara'nın en hareketli mekanlarından Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde sokak müzisyenliği yapan 59 yaşındaki Ata Yıkar, akordeon eşliğinde seslendirdiği eserlerden kazandığı parayla yaklaşık 15 yıldır ailesinin geçimine katkı sunuyor.

Sokak müzisyenliğine 2004 yılında başlayan Yıkar, öğrencilik yıllarında da müziğe ilgi duyduğunu ve okuldaki bütün etkinliklere katılarak farklı enstrümanlarla müzik icra etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Daha önce bir süre müteahhit olan babasıyla çalıştığını ancak babasının vefatından sonra işleri devam ettirmeyerek sokak müzisyenliğine karar verdiğini anlatan Yıkar, çevresindekilerin de yönlendirmesiyle bu işe başladığını anlattı.



"içbir zaman Ankaralıları boş bırakmadım"

Sokakta müzisyenlik yapmaya başladıktan sonra Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi'ni keşfettiğini belirten Yıkar, kendisi gibi sokak müzisyenleriyle "Tunalı Tayfa" adında bir müzik grubu kurduklarını ve 2014 yılında Ankara'da yapılan 1. Uluslararası Sokak Sanatçıları Buluşması'nda birinci olduklarını dile getirdi.

Parklarda müzik yapmanın keyifli olduğuna değinen Yıkar, "Bu işi meslek olarak yapıyorum ve ben bir ağustos böceği değilim. Kışın yağmur yağmadığı sürece eksi 10 derecede, yazın ise 40 derece sıcakta müzik yaparım. Hiçbir zaman Ankaralıları boş bırakmadım, hep müzik yaptım. Varlığımı hep hissettiler. Bugün geleyim harçlığımı çıkartayım ve gideyim diye düşünmedim." diye konuştu.



"Sokak müzisyenleri enstrümanlarıyla müzik yapmalı"

Sokak müzisyenliğinin de kendi içerisinde bazı kuralları olduğunun altını çizen Yıkar, özellikle caddelerde müzik yapanların esnaf ve vatandaşları rahatsız etmeme konusunda dikkat etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yıkar, akustik müziği sevdiğini ve kendi enstrümanının sesiyle müzik yaptığına değinerek, "Hiçbir zaman hoparlör kullanmayı düşünmedim. Gerçek sokak müzisyenleri, enstrümanlarının sesiyle müzik yapmalı. Esnafı rahatsız etmemeli ve geçişi engellememeliler. Bunula ilgili de yine yetkililerimizden duyarlılık bekliyoruz." dedi.

"Sözleriyle birlikte yaklaşık 600 eseri çalabilirim"

Yıkar, günde yaklaşık 5 saat boyunca sokakta müzik çaldığını ve akordeonu eşliğinde birçok farklı şarkıyı seslendirebildiğini anlattı.

Ankaralılara kaliteli bir müzik ziyafeti vermeyi amaçladığına işaret eden Yıkar, "Sözleriyle birlikte yaklaşık 600 eseri çalabilirim. İyi bir repertuvar 6 aydan önce değişmez. Burası sokak ve performanslar sokağa göre ayarlanıyor. Esnaf bazen bıkabiliyor ama diğer vatandaşlar bıkmıyor. Bazen istek parçalar oluyor, onları da seslendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



"Sokaktan kazandığım paralarla çocuklarımı okuttum"

Ata Yıkar, çok sevdiği mesleğini bazen çok zor koşullarda yaptığını ancak eşinin ve çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu vurguladı.

İki çocuk babası Yıkar, "Çocuklarımdan biri üniversiteyi bitirdi. Sokaktan kazandığım paralarla okuttum onları. Eşim emekli ve ben de yeni emekli oldum. Aslında her şey çocuklarımız için ve bu şartlara onlar için katlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocukların kendisine çok ilgi gösterdiğini kaydeden Yıkar, müzik aleti kendisine "dur" diyene kadar mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu sözlerine ekledi.