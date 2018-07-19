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Anne Marie, Antalya'da sahneye çıktı

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesinde yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişiye konser verdi. Anne Marie, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi.

Anne Marie, Antalya'da sahneye çıktı

2016 yılında 'Rockabye' şarkısıyla adını duyuran ve birçok müzik listesinde 1 numaraya yükselen İngiliz şarkıcı Anne Marie, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserine "Merhaba Türkiye, Merhaba Antalya" diye başlayan Anne Maria, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi. 

Sahne önündeki hayranlarıyla tokalaşan Anne Maria, sempatik tavırlarıyla beğenildi. Türkiye'deki ikinci konserini veren İngiliz şarkıcı 1 saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi. Anne Marie konser sonrası hayranlarına imza ve fotoğraf verdi.

Konserden 2 gün önce otele gelen Anne Marie, konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı koydurdu. Ayrıca hayranlarına özel olarak istediği kalemle imza veren Anne Marie'ye butler (kâhya), aşçı, servis ve temizlik elemanı olmak üzere toplam 10 kişilik ekip hizmet etti. Havalimanından helikopterle otele getirilen Anne Marie'ye havada kısa bir Antalya turu da yaptırıldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Anne Marie #antalya #konser
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