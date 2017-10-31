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Antalya müziğe doyacak

468 müzisyen vatandaşlarla buluşacak, Antalya müziğe doyacak. 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 1 Kasım'da başlıyor. 1 ay boyunca sürecek festivale yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen katılacak.

Antalya müziğe doyacak

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 1 Kasım'da başlıyor.

Festivale, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Müzik festivali, klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyen sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festivala bu yıl dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy'un yanı sıra yerli ve yabancı birçok sanatçı katılacak.

Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in eserleri piyanist Emre Elivar tarafından 10 Kasım'da yorumlanacak. 


Tüm etkinliklerde 468 müzisyen müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık'ta son bulacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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