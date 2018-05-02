Antalya'da düzenlenecek 9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 4, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu, 11 oyun sergileyecek..

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya 9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 4, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu, 11 oyun sergileyecek.



Festival kapsamında İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatseverler ile buluşacak.



Ayrıca bu yıl tiyatroseverler ve tiyatro bölümü öğrencileri için dört farklı atölye çalışması yapılacak. Umut Toprak "Shakespear'i Ararken", Orkun Yılmaz "Sahne Üzerinde Güvenli Dövüş Teknikler", Ali Meriç "Karagöz Yapım ve Oynatımı", Duygu Gökalp "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm" atölye çalışmaları gerçekleştirecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Günün Çorbası" isimli müzikaliyle 17 Mayıs'ta başlayacak festival 27 Mayıs'ta sona erecek.