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Ara Güler'in 'Aphrodisias' sergisi açıldı

Doğuş Grubu'nun, fotoğraf sanatçısı Ara Güler iş birliğiyle hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin ikinci sergisi 'Aphrodisias', Bomontiada'da sanatseverlerle buluştu

Ara Güler'in 'Aphrodisias' sergisi açıldı

Ara Güler'in sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan müzenin ikinci sergisinde, Ara Güler tarafından fotoğraflanan, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmiş Geyre köyü ve civarında çektiği fotoğraflar ile orijinal karanlık oda baskıları yer alıyor.

Sergide ayrıca Güler'in uluslararası yayın ve ajanslarla yazışmaları, gezi notları ve "Aphrodisias Çığlığı" adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de bulunuyor.

Sergi, eylül ayına kadar görülebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ara güler #Aphrodisias
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