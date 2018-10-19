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Ara Güler, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Duayen fotomuhabiri için yarın ilk tören Galatasaray Meydanı'nda düzenlenecek

Ara Güler, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden duayen fotomuhabiri Ara Güler, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Ara Güler için ilk tören, Galatasaray Meydanı'nda yapılacak. Güler'in cenazesi saat 10.00'da, Beyoğlu Belediyesi'nce Galatasaray Meydanı'na kurulacak platforma getirilecek.

Buradaki törenin ardından duayen fotomuhabirinin cenazesi, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek.  

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan yarınki cenaze töreni nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay, gün boyu hizmet vermeyecek.

Etiketler; #ara güler
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