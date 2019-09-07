Aras Bulut İynemli'nin başrolündeki 'Memo ve Ova'nın hikâyesi' 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize fragmanı yayınlandı

'Hayat kadar gerçek ve hayat kadar mucizevi' olarak tanıtılan ve başrolünde Çukur'un Yamaç karakteri Aras Bulut İynemli'nin olduğu 7. Koğuştaki Mucize isimli film ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize fragmanı yayınlandı mı?

"Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır"

İşte bu ifadeler kullanıldı, film tanıtımında.

Yapılan açıklamada, "Her şey yok olduğu anda bile bir yerlerde bir umut vardır. O umudun peşinden giden Memo ve Ova’nın hikâyesi 7. Koğuştaki Mucize 11 Ekim’de sinemalarda!" ifadeleri kullanıldı.