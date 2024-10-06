Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk hayatını kaybetti

Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerinden, araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necip Fazıl Kısakürek ile yakın dostluğu ve birlikte yürüttükleri çalışmalarla tanınan Öztürk, Türk edebiyatında önemli bir yer tutan "Türk Ruhu" dergisinin de sahibiydi. Aynı zamanda Büyük Doğu’nun yayımlanmasında da büyük katkılarda bulundu.

Ali Haydar Öztürk Kimdir?

Ali Haydar Öztürk, 1931 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul’dan mezun olduktan sonra bir süre ticaretle ilgilendi. Çeşitli firmalarda danışmanlık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Lise yıllarında Büyük Doğu dergisinden etkilenerek Necip Fazıl Kısakürek ile tanışan Öztürk, Kısakürek'in yayımladığı Büyük Doğu dergisi için çalışmalara katıldı. 1968’den itibaren birçok şehirde konferanslar veren yazar, ABD’de de bir süre bulundu. 1997 yılında Aydın’a yerleşen Öztürk, burada "Kültür ve Sanatta Aydın" ve "İdare" dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Öztürk, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca, Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi. Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin İzmir bölgesi kurucuları arasında bulunarak, 1973 ve 1977 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aynı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneği’nin genel sekreterliği görevini yürüttü. Yazıları "Bugün", "Mücadele", "Milli Gazete" ve "Yeni Şafak" gibi gazetelerde yayımlandı. Ayrıca "Türk Ruhu" dergisi ile birlikte "Hilal", "Tohum" ve "Tek Yol" dergilerinde de yazılarıyla yer aldı.

1957 yılında İstanbul'da çıkarılmaya başlanan "Türk Ruhu" dergisi, edebiyat, siyaset, içtimai ve dini konulara dair önemli yazılarla dönemin aydınlarını bir araya getirdi. Dergi, Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Dr. Cahit Tanyol, İsmail Hami Danişmend, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Prof. Dr. Mustafa İnan, Münevver Ayaşlı, Dr. Nurettin Topçu ve Prof. Dr. Süheyl Ünver gibi dönemin önde gelen isimlerini kadrosunda bulundurmayı başardı.