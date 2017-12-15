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Arif Sağ tedavi için gittiği Küba'dan döndü

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Arif Sağ tedavi için gittiği Küba'dan döndü. 5 gün süren tedavi sonrası yurda dönen Sağ sağlığındaki olumlu gelişmeyi Avcılar Konservatuar'ında öğrencileriyle buluşarak gösterdi.

Arif Sağ tedavi için gittiği Küba'dan döndü

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Arif Sağ akciğer kanseri için Küba'da gördüğü 5 günlük tedavi sonrası yurda döndü.

Uzun zamandır merdiven çıkmata dahi zorlanıyordu usta sanatçı. Avcılar Konservatuvarı'nda sağlığı ile ilgili son durumu paylaştı. 

Ardından Barış Manço Kültür Merkezi'ne gitti. 10 Mahalleden 100'er kadının katılımı ile oluşturulan 1001 Çiçek Kadın Korosu'nun mini konserini izledi. Konser sonrası Küba büyükelçisiyle başından geçen bir anıyı paylaştı.

Sağ, Küba'da gördüğü tedavi süreciyle ilgili de bilgi verdi. 

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de usta sanatçının yanındaydı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #arif sağ
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