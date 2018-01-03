Cem Yılmaz'ın yapımcılığını, senaristliğini üstlendiği ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı "Arif v 216" adlı filmin basın gösterimi yapıldı

Sanatçı Cem Yılmaz'ın yapımcılığını, senaristliğini üstlendiği ve başrol oyuncusu olarak yer aldığı "Arif v 216" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi filme ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Yılmaz, "Bütün sinemaseverlerin zevk alacağı, gerçekten salondan mutlu ayrılacakları, çok güzel, eğlenceli ve dokunaklı bir film oldu." dedi.

Yılmaz, bir filmin güzel olmasının bütçeyle alakalı olmadığının altını çizerek, "Çok güzel bir film oldu. Bu filmin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Bu yıl mesela 'Ayla' ve 'Aile Arasında' güzel film oldukları için daha fazla seyirciyle buluştu. Sinemaseverler için biz film yapıyoruz." diye konuştu.

"Arif v 216"nın şimdiye kadar yazdığı en iyi senaryo olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mesela 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin bu sene 20'nci yılı. Hala izlenen bir film. Onda da işte senaryosunda, kamera önünde emeğim var. 'Gora' keza öyle. Yazılalı 16 sene, çekileli 15 sene oluyor. Şimdi bizim izlediğimiz, sevdiğimiz büyüklerin filmleri sinemada 15-20 sene devam eden insanlardı. Biz de öyle filmler yapmak istiyoruz. 'Arif v 216', 2018'de çıkıyor ama 2025'te de izlenecek. Biz iyi bir film yapmak istiyoruz."



"Seyirciye değer veren bir iş oldu"

Filmde "216" karakterini canlandıran Ozan Güven de film üzerine 2 yıl boyunca çalıştıklarını belirterek, "Elbetteki film yapmanın amacı çok sevilsin ve izlensin. Bunun dışında farklı bir amaçla film yapılmıyor. Güzel bir film oldu." diye konuştu.

Güven, filmi seyircilerin beğeneceği yorumunda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün akşam filmi misafirlerimizle izledik. Bütünü seyredince o süreç sonunda ben çok duygulandım, hem de eğlendim. Çok emek verdiğimiz bir iş. Hakikaten seyirciye de değer veren bir iş olduğu için içim çok rahat. Yaptığımız işten çok memnunuz. Hikayesiyle, oyuncularıyla, 2 saat şahane vakit geçirecek insanlar."

Filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü ise vizyon öncesi basın gösterimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü gelecek eleştirilerle, yorumlarla kimi zaman güç buluyoruz, moral depoluyoruz. Kimi zaman da bir sonraki projeyi 'daha iyi nasıl yapabiliriz' diye yolumuzu çiziyorsunuz bizlere." ifadesini kullandı.

Komedi ve bilim kurgu türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Yılmaz ve Güven'in yanı sıra Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Mert Fırat, Sadri Alışık, Çağlar Çorumlu, Can Yılmaz, Ediz Hun, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Şükrü Özyıldız ve Ahu Yağtu yer alıyor.



Filmin konusu ise şöyle:

"Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir."

