Yeni yılın ilk haftasında 4 yeni film vizyonda. Bu filmlerden biri de Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği Arif v 216

"G.O.R.A", "Esnaf Arif" ve "Robot 216" serisini devamı "Arif v 216" vizyonda. Bu kez hikayenin boşrolünde Robot "216" var. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelen Robot "216" insan gibi yaşamaya başlar ve aşık olur. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği filmin kadrosunda Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Farah Zeynep Abdullah, Ahu Yağtu ve Mert Fırat yer aldı.



The Voorman Problem'la Oscar adaylığı elde eden Mark Gill'in ilk uzun metrajlı filmi olan "İngiltere Benim" ile, 1980'lerin başında tanıştığı Johnny Marr ile 1982 yılında The Smiths’i kurup rock müzik tarihinde iz bırakan Morrissey'in gençlik yıllarına odaklanıyor. 1970'lerde Manchester'da geçen film, Morrissey'in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı müzikleri, kitapları yani kısacası dönemin atmosferini ekrana taşıyor.



James Franco'nun başrolünde yer aldığı haftanın korku ve gerilim filmi "Ölüm Odası", abilerini kurtarmak için banka soymak zorunda kalan iki kız kardeşin, soymaya çalıştıkları bankada yaşayacakları ummadık durumları konu ediniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Dan Bush oturuyor.



Afacan bir kirpi hafızasını kaybederse ne olur? İşte Bobi'nin hikayesi böyle başlıyor. Dostlarının yardımı ile unuttuklarını hatırlamaya başlayan Bobi'nin hikayesi yaratıcı yönetmen Jianming Huang. "Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!" haftanın animasyon filmi olarak meraklılarını bekliyor.



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