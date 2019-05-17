Değerli ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'in bugün ölüm yıl dönümü... O gariplerin, mazlumların, sesi oldu. Onsuz 17 yıl geçti ancak Mahzuni Şerif eserleriyle halka güç vermeye devam ediyor.

Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, bundan 17 yıl önce aramızdan ayrıldı. Türküleri günümüzdeki yerini koruyor...



Asıl adı Şerif Cırık olan Aşık Mahzuni, 1939 yılında Afşin'in Berçenek Köyü'nde dünyaya geldi.



İlkokul eğitiminin ardından Astsubay Okulu’na kaydoldu, 1959’da okulu bitirerek Ankara Ordonat Tekniker Okulu’da eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir arama sonucu çantasında Alevi-Bektaşi ozanlarının şiirleri ve Marksizm ile ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961’da Kuleli Askerî Lisesi’nde gitti fakat eğitimini yarıda bıraktı.



1964 yılında ilk plağını çıkardı. Ülke sorunlarını, uğradığı baskı ve işkenceleri, türkülerinde işledi.



Aşık Mahzuni, sömürüye, zulme karşı çıkmış Amerika’yı ta 70’lerde ‘katil’ diyerek eleştirmişti.



Sıcakkanlılığı ve mütevazılığı ile gönüllere taht kurmuş olan ozan, birçok kez türkü sözlerinden dolayı gözaltına alındı. Ancak hapishaneyle ilk buluşması 1971 yılında oldu. Dönemin başbakanı Nihat Erim hükümetinin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının ardından “Erim Erim Eriyesin” türküsünü bestelemesinden dolayı tutuklanıp dört ay cezaya çarptırıldı.



Kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 17 Mayıs 2002 tarihinde yaşamını yitirdi. Aşık Mahzuni'nin 453 plağı, 58 kaseti ve 8 kitabı bulunuyor.



1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Katıldığı bir radyo programında "Ben 1960’larda hangi çizgide isem, bugün de aynı çizgizdeyim. Aslına bakarsanız benim partim, 1960’lardan beri hep İşçi Partisi’dir... Ben, 1964’ten beri bağımsızlıkçıyım ve halkçıyım. Çırakman ustamızın deyişiyle, ‘Kemal Atatürk’ün aydın izinden’ hiç ayrılmadım..." ifadelerini kullanmıştı.



Usta ozanın mezarı Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesinde bulunuyor.





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