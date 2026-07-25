Aspendos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında kentin ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'ndeki kazılar tamamlandı. Agora'nın kuzeyinden başlayan tarihi cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na ve oradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına uzanıyor. Ziyaretçilere açılan bu güzergâh, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan alanın özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimlenmesine imkân tanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden sürecin tamamlandığını belirterek, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." açıklamasını yaptı. Ersoy, alanda yürütülen bilimsel çalışmalarla kültürel mirası korumaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

ANTİK DÜKKANLAR VE 2 BİN YILLIK FIRIN BULUNDU

Genişliği 3 ile 5 metre arasında değişen caddenin her iki yanında sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları kazılar sırasında tespit edildi. Yolun her iki tarafında yer alan ve bazı noktalarda 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların, taş ile tuğlanın bir arada kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle örüldüğü belirlendi. Caddenin kuzey kanadında yürütülen temizlik çalışmalarında ise tüm mimari unsurlarıyla günümüze kadar ulaşmayı başaran bir ekmek fırını ortaya çıkarıldı.

Tiyatro Caddesi'nin bağlandığı Doğu Meydanı'nda yapılan kazılarda "Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak isimlendirilen anıtsal giriş yapısına ulaşıldı. Bu yapının güney kısmında eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilen iki farklı mekân tespit edildi. Alan içerisinde Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri, geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur bulundu. Bulunan kalıntılar doğrultusunda yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiği saptandı. Ayrıca, Doğu Meydanı'nda yer alan havuzlu bir yapının tabanında Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de gün yüzüne çıkarıldı.

FENİKE SİKKESİ TİCARET AĞINI KANITLADI

Tiyatro Caddesi'nin yanı sıra antik kentin farklı noktalarında devam eden çalışmalarda ekonomik faaliyetleri gösteren tarihi eserlere ulaşıldı. İki Katlı Dükkânlar ve Stoa Kompleksi'nde yapılan kazılarda Suriye-Filistin coğrafyasına ait bir Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri bulundu.

Bu eserler, Aspendos'un yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik olarak da bölgenin merkezlerinden biri olduğunu ve Doğu Akdeniz'deki deniz aşırı ticaret ağlarıyla doğrudan ilişki kurduğunu bilimsel verilerle ortaya koydu.