Asya'nın en popüler 20 hamur işi: Türkiye kaçıncı sırada?

20- NAN-E BARBARİ - İRAN

Nan-e barbari, İran'ın buğday bazlı, mayalı gözleme ekmeğidir. Genellikle, ona hafif altın rengi bir kabuk veren, ancak içini hafif ve havadar tutan bir un olan roomal ile geleneksel olarak fırçalanan uzun oval bir şekle dönüştürülür.



Geleneksel tandır fırınlarında pişirilmeden önce ekmeğe genellikle haşhaş, çörek otu veya susam serpilir. Barbari adı, Hazaras etnik grubuna atıfta bulunmak için kullanılan eski saygısız addan türemiştir. Nan-e barbari hazırlama geleneğini Tahran'a ve İran'ın diğer bölgelerine ilk kez getirenlerin onlar olduğuna inanılıyor.

Bu çıtır ekmek, İran'da bir kahvaltılıktır; en iyi şekilde taze hazırlanmış ve kremalı sürülebilir malzemeler, peynir ve çeşitli taze sebzeler eşliğinde servis edilir.