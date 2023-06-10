Asya'nın en popüler 20 atıştırmalıkları: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyiatıştırmalıkları deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından atıştırmalık listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20- KRUPUK -ENDONEZYO
Krupuk, tipik olarak nişasta ve aroma olarak kullanılan ek bileşenlerle yapılan geniş bir Asya kraker grubunu kapsar. Bu çıtır krakerler, Asya'da temel bir gıda maddesidir, ancak en fazla çeşitle övünen Endonezya ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.
Malezya'da keropok ve Filipinler'de kropek olarak bilinirler . En yaygın türleri deniz ürünlerinden oluşur ve en popüler versiyonu, uluslararası alanda karides krakerleri olarak bilinen krupuk udang'dır . Çoğu krupuk, çeşitli yemeklerin yanında veya yanında servis edilir, ancak aynı zamanda hızlı ve kullanışlı bir atıştırmalık olarak da tüketilir.
19- ÇAY YUMURTASI - ÇİN
Alışılmadık ismine rağmen çay, Çin'in her yerinde bulunan popüler, geleneksel bir atıştırmalık olan çay yumurtasındaki baskın lezzet değildir. Atıştırmalık, (genellikle siyah) çay, soya sosu ve normal bir yumurtaya lezzetli, hafif tuzlu bir not ekleyen anason, tarçın, karanfil, rezene ve karabiber gibi çok sayıda baharatta kaynatılmış bir yumurtadan oluşur.
Çay yumurtası genellikle sokak satıcıları tarafından satılır, ancak çok sayıda Çin pazarında ve Asya restoranlarında da bulunabilir. Genellikle tek başına tüketilir veya erişte veya pilav gibi eşliklerle servis edilir. Geleneksel olarak, Çin Yeni Yılı'nda zenginlik, refah ve doğurganlığı simgeleyen çay yumurtaları yenir.
18- ROUSONG - ÇİN
Rousong, genellikle şeker ve soya sosu ile tatlandırılmış kabarık kıyılmış domuz etinden oluşan bir Çin kurutulmuş et ürünüdür. İki ana rousong türü vardır: domuz fusunun daha az kızartıldığı, daha az parçalandığı ve domuz eti söylenenden daha açık bir renge sahip olduğu domuz eti fusu ve domuz eti şarkısı .
Pirinç, congee, tofu, erişte ve makarna için sos olarak veya yumurtalı rulo, onigiri ve yapışkan pirinç ruloları için dolgu olarak tüketilebileceği gibi tek başına da tüketilebilir. Tatlıya düşkün olanlar için, rousong pandispanyaların üzeri veya dolgusu olarak da kullanılabilir.
Rousong tüketildiğinde hızla erir ve damakta tatlı, tuzlu ve etli tatlar bırakır. Singapur'da mayonez ve rousong ile kaplanmış çörekler olan domuz ipi çöreklerini tüketmek oldukça popülerdir ve bunlar ülke çapında çok sayıda fırında mevcuttur.
17- ZHALİANG - ÇİN
Kanton mutfağından gelen zhaliang, ipeksi ve neredeyse yarı saydam pirinç tabakalarına sarılmış geleneksel Çin derin yağda kızartılmış hamurları ifade eder. Sade eziciye benzer şekilde, zaliang genellikle kahvaltıda servis edilir, ancak genellikle geleneksel Kanton dim sum yemeklerinin bir parçasıdır .
Yemeğin içine eklenebilen veya yanında servis edilebilen benzersiz, hafif tatlandırılmış soya bazlı sos eşlik eder. Zhaliang her zaman taze hazırlanmalıdır, böylece kıtır kıtır kıtır kıtır ve yumuşak dokularını kaybetmezler. Daha kolay tüketilebilmesi için lokmalık parçalar halinde kesilip susam ve dilimlenmiş taze soğanla süslenerek servis edilir.
Yemek, Kanton bölgesinde, özellikle Guangdong eyaletinde oldukça popülerdir ve Hong Kong'daki en sevilen dim sum yemeklerinden biridir. Bununla birlikte, popülerliği, temel bir dim sum yemeği haline geldiği dünyanın dört bir yanındaki Çin restoranlarında da artıyor.