Asya'nın en popüler 20 atıştırmalıkları: Türkiye kaçıncı sırada?

20- KRUPUK -ENDONEZYO

Krupuk, tipik olarak nişasta ve aroma olarak kullanılan ek bileşenlerle yapılan geniş bir Asya kraker grubunu kapsar. Bu çıtır krakerler, Asya'da temel bir gıda maddesidir, ancak en fazla çeşitle övünen Endonezya ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

Malezya'da keropok ve Filipinler'de kropek olarak bilinirler . En yaygın türleri deniz ürünlerinden oluşur ve en popüler versiyonu, uluslararası alanda karides krakerleri olarak bilinen krupuk udang'dır . Çoğu krupuk, çeşitli yemeklerin yanında veya yanında servis edilir, ancak aynı zamanda hızlı ve kullanışlı bir atıştırmalık olarak da tüketilir.