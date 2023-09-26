Asya'nın En Popüler Atıştırmalıkları Nelerdir? Türkiye Kaçıncı Sırada?

10. Panipuri - Japonya

Panipuri, Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Nepal'de son derece popüler olan bir sokak yemeğidir. Küçük boyutlu, çıtır çıtır olana kadar kızartılan içi boş bir puriden oluşur ve ardından pani, demirhindi turşusu, chaat masala, patates, soğan, acı biber ve nohut adı verilen aromalı su kombinasyonu ile doldurulur.

Kuzey Hindistan'da panipuri, golgappa , çıtır kabuğa atıfta bulunan gol ve yeme sürecine atıfta bulunan gappa olarak bilinir , çünkü bu küçük atıştırmalıklar tipik olarak birer birer yenir. Panipuri'nin Uttar Pradesh'te ortaya çıktığına ve popülaritesinin ülke genelinde ve dışında yavaş yavaş yayıldığına inanılıyor.