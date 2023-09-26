Asya'nın En Popüler Atıştırmalıkları Nelerdir? Türkiye Kaçıncı Sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en iyi atıştırmalıkları deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından atıştırmalık listede yerini alıyor. Listeyi sizin için hazırladık.
10. Panipuri - Japonya
Panipuri, Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Nepal'de son derece popüler olan bir sokak yemeğidir. Küçük boyutlu, çıtır çıtır olana kadar kızartılan içi boş bir puriden oluşur ve ardından pani, demirhindi turşusu, chaat masala, patates, soğan, acı biber ve nohut adı verilen aromalı su kombinasyonu ile doldurulur.
Kuzey Hindistan'da panipuri, golgappa , çıtır kabuğa atıfta bulunan gol ve yeme sürecine atıfta bulunan gappa olarak bilinir , çünkü bu küçük atıştırmalıklar tipik olarak birer birer yenir. Panipuri'nin Uttar Pradesh'te ortaya çıktığına ve popülaritesinin ülke genelinde ve dışında yavaş yavaş yayıldığına inanılıyor.
9. Papadum - Hindistan
Papadum, mercimek, gram, pirinç veya nohut unuyla yapılan ve ince, çıtır çıtır kraker ekmeği haline getirilen bir Hint atıştırmalığıdır. Tek başına, turşuyla tüketilebileceği gibi, köri gibi diğer yemeklerin yanında servis edilerek, kepçe olarak kullanıldığında da tüketilebilir.
Papadum ayrıca Hint turşusu veya raita sos ile ve sıcak çay eşliğinde olabilir. Popülerliği ile yemeğin, suda kaynatılıp güneşte kurutulan pirinç papadum, karabiber, kırmızı biber, kimyon ve sarımsak gibi baharatlarla masala papadum veya Karnataka'dan nefesi papadum gibi bazı varyasyonları vardır. nefesi nohut unu ile birleştirir.
8. Senbei - Japonya
Senbei , Japonya'dan çok çeşitli renk, şekil ve tatlara sahip çıtır pirinç krakerleridir. Krakerlerin, MS 737'de Tang Hanedanlığı döneminde, patates, yapışkan pirinç veya buğday unuyla yapıldığında ortaya çıktığına inanılıyor.
İlk olarak soya sosu aromalı senbei popüler hale geldi, ancak daha sonra diğer senbei çeşitleri icat edildi. Geleneksel senbei türleri arasında tatlı senbei ve pirinç şekeri senbei (tuzlu) bulunur. Pirinç bazlı senbei fırınlanabilir veya kızartılabilir.
7. Takoyaki - Japonya
Küçük, yuvarlak takoyaki, doğranmış ahtapot parçalarıyla zenginleştirilmiş basit bir yumurta hamuruyla yapılan en ünlü Japon atıştırmalıklarından biridir. Bu minik toplar, imza şeklini, içinde ızgara edildikleri geleneksel demir tavadan alıyor. Tava, hamurun döküldüğü ve geleneksel yuvarlak şekil oluşana kadar döndürüldüğü küçük yuvarlak kalıplarla doldurulur.
Buğday unu, soya sosu ve dashi stoğundan oluşan kremalı yumurta karışımı, cızırdayan kalıplara döküldükten sonra yumuşacık ahtapot parçalarıyla kaplanır. Dilimlenmiş yeşil soğan, zencefil turşusu, çıtır çıtır kızarmış tenkasu parçaları ve kurutulmuş balık pulları genellikle yemeğin lezzetini yükseltmek için eklenir.