At yarışlarında ilkbahar - yaz yarış sezonu başlıyor

İSTANBUL (12 Nisan - 12 Kasım)

İstanbul’da İlkbahar - Yaz yarış sezonu 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine 1400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele verecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, bölünen koşular hariç olmak üzere 478’i çim ve 292’si sentetik olmak üzere toplamda 770 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 440’ında safkan İngiliz atları, 330’unda safkan Arap atları start alacak.

İstanbul İlkbahar - Yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Yalnızca Eylül'ün ilk haftasında Uluslararası Yarış Festivali nedeniyle Cuma yerine Cumartesi günü İstanbul yarış günü olacak.