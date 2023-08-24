Ata Demirer’in Bursa Bülbülü Albümü Dinleme Rekorlarını Kırıyor

Film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda BKM etiketi ile yayınlanan ve 12 parçadan oluşan “Bursa Bülbülü” Orijinal Film Müzikleri albümü ile, tüm dijital platformlarda 45 milyonun üstünde dinlendi.

LİSTELERDE 1 NUMARAYA YERLEŞEN ALBÜMÜN PLAĞI 4. BASKIYA GİRDİ

Plak koleksiyonerleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan albüm, Kalan Müzik & BKM iş birliği ile LP formatında geçtiğimiz günlerde. 4. kez basımı gerçekleşti. Yayınlandığı ilk hafta müzik listelerinin en çok satın alınan ve dinlenen albümler listelerinde yer alarak adından başarıyla söz ettiren ve dinleyicilerden tam not alan Ata Demirer, “Bursa Bülbülü” Orijinal Film Müzikleri albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor.

BURSA BÜLBÜLÜ ALBÜMÜ

Türk sinema ve televizyonunun usta senarist, oyuncu ve müzisyeni Ata Demirer, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu yine Ata Demirer’in yazıp, aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu “Bursa Bülbülü”nün 12 parçadan oluşan soundtrack albümü, geçtiğimiz aylarda BKM yapımıyla tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşmuştu.

BEYAZ ZAMBAKLAR İSTEK REKORLARINI KIRDI

Ata Demirer’in film ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan ve müzikseverlerin 80’li yıllara götüren, yayınlandığı günden bugüne tüm dijital platformlarda 45 milyonun üstünde dinlenme rakamına ulaşan “Bursa Bülbülü” Orijinal Film Müzikleri albümünde, filme özel hazırlanan üç yeni eser yer alıyor. Müzik listelerinin yanı sıra, rötasyona girdiği radyolarda en çok istek alan, dillere pelesenk olan “Beyaz Zambaklar”ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, “Unutma Beni” ve “Bursa Kızları” adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.