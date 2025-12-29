Ata’nın Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde anlamlı kutlama

Etkinlik kapsamında Koleksiyoncular Derneği Onursal Başkanı Korkut Erkan ‘Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Komutan ve Karargahı’ başlıklı konferans verdi.

Uygarlık içindeki Ankara’nın yeri, Vatan Savunmasında Ankara’nın belirleyici rolü anlatıldı.

Ardından da “Gordion Tango-Caz Müzik Grubu”nun konseri ve dans gösterisi, Çankaya Belediyesi Çayyolu Çankaya Evi’nde ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.

‘ANKARA RASTGELE SEÇİLMİŞ BİR YER DEĞİL’

Elde Var Ankara Derne'ğinin düzenlediği söyleşi, müzik dinletisi ve dans gösterisine yoğun ilgi oldu. Koleksiyoncular Derneği Onursal Başkanı ve Ankara aşığı, Ankara tarihi araştırmacısı Korkut Erkan'ın Ankara tarihinin bilinmeyen, gün yüzüne çıkması istenmeyen tarihi ve Milli Mücadele'nin karargâhının neden Ankara olduğuna ilişkin sunumu dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Korkut Erkan, Ankara'nın bir bozkır kasabası olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını tarihsel gerçekler, belgeler ve fotoğraflarla ortaya koydu. Tarih boyunca Ankara'nın her zaman önemli bir yerleşim yeri ve merkez olduğunu, ırmakları ve çaylarıyla, tarıma elverişli topraklarıyla ve Türklerin Ankara'ya gelmesinden sonra Ankara keçisinin sofunun değerlenmesiyle zengin bir şehir olduğunu anlatan Erkan, Milli Mücadele döneminde de karargâh olan Ankara'nın değerlerini fotoğraflarla anlattı.

Söyleşinin ardından Korkut Erkan, Zafer Anıtı isimli derledikleri kitabı da etkinliğe katılanlara imzaladı.

Söyleşinin bitiminde Gordion Tango-Caz Müzik Grubu’nun tango ve caz dinletisi ile tango dans gösterisi katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.