Artvin'de, Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykeliyle dikkati çeken Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

Artvin'de, Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı ile dikkati çeken Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılarak 19 Mayıs 2012'de törenle açılışı yapılan 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapan Atatepe, 2016 yılında Artvin Belediyesine devredildi.

Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan, sosyal tesis ve ulaşım alanında yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldı.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Anıtı ve çevresindeki sosyal tesisleri yapan Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki hukuksal süreç nedeniyle bölgenin 4 yıl atıl durumda kaldığını söyledi.



Belediye olarak alanı devraldıklarında bölgede insanların oturup çay içebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis olmadığını belirten Kocatepe, "Sosyal tesisi hizmete soktuk. Toprak olan yolu genişletip asfalt dökerek, yol güvenliği için bariyer yaptık. Toplu taşıma için taksici esnafımızla anlaşarak dolmuş taksi uygulamasını başlattık. Alternatif yol çalışmamız da devam ediyor." dedi.



Kocatepe, belediyenin girişim ve yatırımlarıyla Atatepe'nin 1 yıldır Artvin turizmine hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Atatepe, noktasal olarak yerli ve yabancı turistlerin Artvin'de en çok ziyaret ettiği yer. Yaz döneminde günlük ziyaretçi sayısı ortalama 300 civarında. Burayı turizme açtıktan sonra bir yılda yaklaşık 40-50 bin arasında ziyaretçi Atatürk Anıtı'nı ziyaret etmiş." diye konuştu.



Tanıtım eksikliğine rağmen Atatepe'nin bir yılda şehrin gözde turizm merkezi haline geldiğini vurgulayan Kocatepe, Atatepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için her yıl 10 Kasım'da kent merkezinden bölgeye uluslararası yarı maraton ve halk koşusu yapmayı planladıklarını kaydetti.



"Atatepe ile ilgili hayallerimiz var"



Kocatepe, Atatepe ile ilgili hayalleri olduğunu dile getirerek, "Burada bir çocuk bahçesi yapmayı planlıyoruz. Büfesinden çay bahçesine, küçük bir sosyal alan daha oluşturmak istiyoruz. Bu konuda projelerimizi yaptık. Kısa sürede çalışmalara başlayacağız." dedi.



Atatürk Anıtı'nın karşısında, atış poligonu ve spor merkezi olarak planlanan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan alanın kongre merkezi ve otele dönüştürülmesine yönelik planları olduğunu anlatan Kocatepe, "Buraya bin kişilik kongre merkezi, üzerine de 120 kişilik otel projemiz var. Bu, Artvin'in ihtiyacı ve turizm noktasında şehre ivme kazandıracaktır. Özel sektörle irtibat halindeyiz. Diğer önemli projemiz ise şehir merkezinden buraya teleferikle gelmek. Bu hemen olacak bir şey değil ama önümüzdeki 3 yıl içinde bunu da hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.